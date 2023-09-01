Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Buka SIPA 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Event yang Sangat Menyenangkan

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:23 WIB
Buka SIPA 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Event yang Sangat Menyenangkan
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo buka event SIPA 2023 di Solo (Foto: MPI/Roemsny August)
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menyaksikan gelaran Solo International Performing Arts (SIPA) 2023, pada Kamis malam.

Angela turut didampingi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara (MN) X Bhre Cakrahutomo.

Menyaksikan gelaran seni pertunjukan di ruang terbuka menjadi pengalaman luar biasa bagi Angela.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif itu mengatakan, gelaran SIPA adalah bentuk event yang membuat menyenangkan. Seni pertunjukan yang ditampilkan di ruang terbuka.

"Ini suatu bentuk event yang sangat menyenangkan. Kami biasanya di dalam gedung kali ini di luar," ujarnya.

Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini menonton pertunjukan hingga larut malam. Ia datang sekitar pukul 19.00 WIB dan meninggalkan bangku VVIP sekitar pukul 21.30 WIB.

"Jadi, saya sampai malam dari tadi menyenangkan sekali. Jadi, lebih sering-sering sekali event-event ini diselenggarakan," katanya.

Pertunjukan SIPA 2023 mengangkat tajuk Say All With Arts dan dimeriahkan oleh Ada 291 seniman dan ofisial dari Lithuania, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Taiwan serta delegasi dalam negeri yakni berasal dari Medan, Riau, Banjarmasin, Jogja, Kendari, Kupang hingga Kutai Kartanegara mulai, Kamis (31/08) - Sabtu (2/09) pukul 19:00 WIB.

