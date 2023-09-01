Rute Pendakian Gunung Semeru via Ranu Pane dan Alasannya Jadi Jalur Favorit

SETELAH dua tahun ditutup, rute pendakian Gunung Semeru akhirnya kembali dibuka. Nah, bagi Anda yang ingin mejelajahi keindahan alam Jawa Timur, melalui Gunung Semeru penting untuk mengetahui jalur pendakian resmi untuk mencapai puncaknya. Jalur pendakian Gunung Semeru via Ranu Pane pun sudah dibuka.

Jalur ini dikelola secara resmi dan profesional oleh pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Jadi, pendaki akan mendapatkan fasilitas wisata, keamanan dan kenyamanan selama pendakian.

Untuk memulai pendakian via Ranu Pane, para pendaki bisa berkumpul di base camp Ranupane Satu, Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jarak base camp dengan puncak sejauh 17 km dengan estimasi pendakian 2-4 hari.

Dalam perjalanannya, para pendaki akan singgah di 10 pos pendakian. Terdapat beberapa alasan, mengapa para pendaki menjadikan jalur ini sebagai favorit karena jalurnya paling mudah dengan kondisi landai dan pemandangan di sepanjang jalur pendakian ini sangat indah.