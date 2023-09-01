Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

2 Pelajar Tewas Tenggelam, Wisata Selopamioro Adventure Park Yogyakarta Tutup Sementara

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |06:02 WIB
2 Pelajar Tewas Tenggelam, Wisata Selopamioro Adventure Park Yogyakarta Tutup Sementara
Wisatawan menikmati rafting di kawasan wisata Selopamioro Adventure Park (Foto: dok. Mas Danangku)
OBJEK wisata Selopamioro Adventure Park, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Langkah itu diambil menyusul insiden dua wisatawan tewas tenggelam beberapa waktu lalu.

Lurah Selopamioro, Sugeng mengatakan, dua wisatawan pelajar yang tewas tersebut tenggelam di area Sungai Oya, yaitu pada Sabtu 26 Agustus 2023 dan Selasa 29 Agustus 2023 lalu.

"Turut berduka yang mendalam atas kejadian," ujar Sugeng melansir akun Twitter Marapi Uncover, @merapi_uncover.

Selopamioro

Selopamioro Adventure Park (Foto: Ist)

Sugeng mengimbau, jika ada yang ingin berniat untuk latihan berenang di kawasan wisata tersebut, maka diwajibkan untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada petugas. Sehingga dapat terawasi, serta mencegah hal yang tidak diinginkan insiden tenggelam.

Sementara itu diketahui, kawasan wisata ini berada di sepanjang Kali Oya, Selopamioro Adventure Park.

Dikenal sebagai salah satu objek wisata yang terkenal dengan wahana rafting serta harganya cukup terjangkau.

