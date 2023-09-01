Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngerinya Pesawat Turbulensi Parah Dihantam Badai, Bikin Jantung Mau Copot seperti Naik Roller Coaster!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |00:03 WIB
Ngerinya Pesawat Turbulensi Parah Dihantam Badai, Bikin Jantung Mau Copot seperti Naik Roller Coaster!
Pesawat Air Europa mendarat di Bandara Palma de Mallorca, Spanyol (Foto: Fabrizio Gandolfo/SOPA Images)
PERISTIWA menegangkan terjadi dalam penerbangan dari Alicante menuju Mallorca, Spanyol.

Estela Orts, seorang penumpang merekam momen saat pesawat yang ditumpanginya mengalami turbulensi parah akibat badai ganas yang menyebabkan pesawat berguncang hebat hingga pilot memutuskan untuk memutar balik pesawat.

Video tersebut ia unggah di insta storinya @estelaorts dan mengatakan kepada Mirror bagaimana perasaanya saat pesawat mulai berguncang.

“Saya merasa rentan. Ketika saya merasa bahwa kami turun dengan tajam, saya mulai mengalami serangan kecemasan, kaki dan tangan saya gemetar, itu adalah situasi yang tidak dapat saya kendalikan, tidak tergantung pada saya untuk menyelamatkan diri dan hal itu membuat saya semakin cemas,” katanya menyitir Mirror.

“Saya mulai menangis hingga menutup mata dan berpikir 'saya telah sampai sejauh ini'. Ini adalah pertama dalam benak saya untuk berpikir bahwa inilah saatnya (kematian),” ucap Estela.

Turbulensi Pesawat

Estela kembali menjelaskan, pada awal penerbangan, pesawat mengalami turbulensi yang tiba-tiba menjadi parah.

“Pesawat mulai jatuh. Orang-orang dan anak-anak (berteriak), kesakitan, saya tidak bisa menahan air mata. Saya tidak tahu berapa lama momen itu berlangsung, tapi rasanya sangat lama. Hingga pilot berhasil menstabilkan pesawat, rasanya seperti roller coaster," terangnya.

Menurut dia, pilot sempat mengatakan menyampaikan pengeras suara bahwa pesawat dihantam hembusan angin dengan kecepatan 130 km/jam sehingga tidak mungkin untuk mendarat.

“Dua putaran mengelilingi pulau dan tidak mungkin untuk turun. Tiba-tiba kami berhenti melihat pulau itu dan mulai mendaki. Pilot memutuskan bahwa pilihan terbaik adalah kembali ke Alicante” lanjutnya.

