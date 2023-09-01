Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Cobain Bakmi Afoeng, Kuliner Halal di Jakarta Aman buat Traveler Muslim

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:01 WIB
Yuk Cobain Bakmi Afoeng, Kuliner Halal di Jakarta Aman buat Traveler Muslim
Bakmi Afoeng di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Foto: dok. Devi Gunawan)
A
A
A

SIAPA yang tidak menyukai kuliner bakmi? Menjadi salah satu kuliner yang halal dan banyak disukai karena memiliki tekstur mi yang kenyal dan rasanya yang gurih.

Di sini terdapat berbagai jenis mi, seperti mi lebar, mi kecil, kwetiau dan bihun.

Selain itu terdapat pilihan topping ayam kampung atau pecamke, yang dapat Anda pilih baik dada maupun paha.

Bakmi Afoeng

(Foto: Little Cato)

Keduanya juga memiliki rasa yang enak dan empuk. Bakmi Afoeng ini berlokasi di Jalan Raya Kelapa Gading No. M1 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kisaran harga untuk seporsi bakmi ini sekitar Rp20.000 hingga Rp61.000 saja. Tak hanya bakmi, di sini juga tersedia menu lain seperti nasi ayam hainan dan nasi tim ayam jamur seharga Rp35.000.

Untuk seporsi bakmi karet, Anda hanya perlu membayar Rp35.000, sudah termasuk mi karet, potongan daging ayam, sayur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement