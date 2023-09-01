Yuk Cobain Bakmi Afoeng, Kuliner Halal di Jakarta Aman buat Traveler Muslim

SIAPA yang tidak menyukai kuliner bakmi? Menjadi salah satu kuliner yang halal dan banyak disukai karena memiliki tekstur mi yang kenyal dan rasanya yang gurih.

Di sini terdapat berbagai jenis mi, seperti mi lebar, mi kecil, kwetiau dan bihun.

Selain itu terdapat pilihan topping ayam kampung atau pecamke, yang dapat Anda pilih baik dada maupun paha.

(Foto: Little Cato)

Keduanya juga memiliki rasa yang enak dan empuk. Bakmi Afoeng ini berlokasi di Jalan Raya Kelapa Gading No. M1 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kisaran harga untuk seporsi bakmi ini sekitar Rp20.000 hingga Rp61.000 saja. Tak hanya bakmi, di sini juga tersedia menu lain seperti nasi ayam hainan dan nasi tim ayam jamur seharga Rp35.000.

Untuk seporsi bakmi karet, Anda hanya perlu membayar Rp35.000, sudah termasuk mi karet, potongan daging ayam, sayur.