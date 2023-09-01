Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jangan Sampai Salah, Ini 4 Cara Tepat Bersihkan Talenan Kayu

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |23:30 WIB
Jangan Sampai Salah, Ini 4 Cara Tepat Bersihkan Talenan Kayu
Tips membersihkan talenan kayu, (Foto: Lifeforstock/Freepik)
A
A
A

TALENAN menjadi salah satu peralatan dapur yang wajib dimiliki di setiap rumah. Biasanya, selain yang berbahan plastik, talenan dari kayu jadi favorit banyaka orang karena tidak licin saat digunakan.

Mengingat sering dipakai setiap hari, jadi sangat penting untuk mengetahui cara membersihkan dan merawat talenan kayu ini dengan benar. Talenan kayu yang bersih dan terawat, memberikan pengaruh pada kualitas bahan makanan yang akan diolah menjadi masakan loh!

Sebetulnya bagaimana sih tips yang tepat dalam membersihkan talenan dari bahan kayu agar tetap higienis dan tahan lama? Baca penjelasannya dalam artikel di bawah ini, seperti dilansir dari Food NDTV, Jumat (1/9/2023).

1. Cuci dengan sabun cuci piring dan air: Setelah selesai dipakai, segera cuci dengan sabun cuci piring dan air. Jangan menggunakan sabut baja untuk menggosok sabun ke talenan, tapi gunakanlah spons sabun.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
