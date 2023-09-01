Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Netizen Malaysia Kena Prank Sandwich Luber, Ternyata Kosong Kayak Hati

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:30 WIB
Viral Netizen Malaysia Kena Prank Sandwich Luber, Ternyata Kosong Kayak Hati
Netizen kena prank roti sandwhich, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

BARU-baru ini viral di jagat maya pengalaman zonk seseorang, saat membeli sebuah sandwich isi selai.

Dari video viral dan sudah mendapat penayangan lebih dari 1juta kali di linimasa TikTok tersebut, terlihat awalnya sandwich tersebut terlihat normal seperti roti lapis biasa, dari luar penampilannya tampak berupa lima potong roti berisi selai berwarna hijau yang tampak ‘luber’ alias melimpah.

Namun, sayangnya, penampilan luar sandwich tersebut tampak menipu. Pasalnya, ketika sang pemilik membuka dan memperlihatkan bagian dalamnya, tak nampak sedikitpun ada selai hijau di sana.

Ternyata, selai hijau rasa srikaya yang dari luar kelihatannya tampak luber itu hanya di bagian pinggiran roti saja alias tidak sampai di bagian dalam roti.

“Sandwich ini sulap," tulis akun @boyngah sebagai keterangan video.

(Foto: TikTok @boyngah) 

Dalam video tersebut, sang netizen juga mengungkapkan bahwa ia membeli sandwich tersebut seharga RM 11 atau sekitar Rp 36.000 per satu porsi. 

Halaman:
1 2
      
