4 Makanan Ini Mampu Cegah Konstipasi, Ada Apel hingga Pir

MENGONSUMSI makanan yang berserat tinggi, seperti buah-buahan dan sayuran dapat membantu meredakan konstipasi. Sebab, makanan berserat tinggi dapat melunakan, mempercepat, dan meningkatkan frekuensi buang air besar.

Konstipasi dapat menyebabkan rasa sakit, tidak nyaman, dan mungkin terjadi pada siapapun. Sebanyak 16 dari 100 orang di Amerika Serikat mengalami konstipasi, yang memiliki gejala seperti buang air besar kurang dari tiga kali seminggu atau bahkan tidak bisa buang air besar.

Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab meningkatkan asupan serat makanan dapat menjadi solusi alami dan efektif untuk membantu meringankan gejala sembelit.

Merangkum dari halaman resmi healthline, Sabtu (2/09/2023) berikut enam makanan untuk mencegah konstipasi, yuk disimak.

1. Pir

Satu buah pir berukuran sedang (178 gram) mengandung 5,5 gram serat. Pir ini mengandung sorbitol dan fruktosa yang tinggi, yang mungkin memiliki sifat pencahar. Fruktosa adalah sejenis gula yang diserap secara perlahan, karena hati anda metabolisme yang sebagian besar memiliki gula tersebut.

Fruktosa yang tidak terserap dapat membawa air kedalam usus yang dapat mengencerkan tinja. Walaupun masih banyak penelitian untuk mencegah konstipasi.

2. Bayam dan Sayuran Hijau

Mengosumsi sayuran hijau dapat membantu menambahkan massa dan berat pada tinja, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melewati usus. Beberapa sayuran seperti bayam, brokoli, kubis Brussel memiliki kandungan serat tinggi, mineral dan vitamin.

Sebanyak 180 gram bayam yang dimasak mengandung 4,3 gram serat. Sementara brokoli 91 gram brokoli mengandung2,4 gram serat. Brokoli ini juga dapat dimasak, ditambahkan di soup, semur, serta dimakan secara mentah dalam salad maupun sebagai cemilan. Sementara kubis brussel juga dapat menyehatkan tubuh maupun usus anda, yang memiliki kandungan 3,5 gram serat