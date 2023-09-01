Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Minuman Ini Buat Seseorang Terlihat Awet Muda, Konsumsi Jus Tomat hingga Wortel

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:00 WIB
3 Minuman Ini Buat Seseorang Terlihat Awet Muda, Konsumsi Jus Tomat hingga Wortel
Minuman yang membuat seorang terlihat awet muda. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

AIR putih bukan menjadi satu-satunya minuman menyehatkan bagi tubuh. Namun, ada minuman lain yang menyehatkan dan memiliki efek anti penuaan dini pada kulit.

Merangkum dari halaman hawaiibluemedicalaesthetics, Juma’at (01/09/2023) berikut tiga minuman yang bermanfaat agar tubuh tetap terlihat awet muda. Yuk, disimak.

1. Jus Bit

Jus bit memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan, yang mengandung Vitamin A, Vitamin C dan nutrisi. Dengan mengandung vitamin pada jus bit, dapat membantu anda untuk memperbaiki dan mencegah kulit kering, menjaga kulit tetap kenyal dan bercahaya.

Jus Tomat

Buah bit juga memiliki kadar folat dan antioksida yang tinggi sebagai pelawan kulit keriput yang ampuh untuk digunakan.

2. Jus Tomat

Jus tomat dikenal dengan karetenoroid yang disebut likopen. Dimana likopen ini sebagai antioksidan yang kuat, yang dapat membantu anda untuk mencegah keriput dan meningkatkan kolagen di dalam kulit anda. Namun ketenaran potensinya untuk melindungi radiasi UV yang berbahaya salah satu penyebab penuan kulit.

3. Jus Wortel

Meminum jus wortel dapat membuat anda terlihat awet muda, hal ini dikarenakan adanya sumber beta-karoten yang kaya, yang diubah menjadi Vitamin A (retinol). Retinol ini adalah krim anti penuaan yang banyak dipakai semua orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/612/3130035/3_minuman_yang_bikin_kulit_cantik_dan_terawat-s3O5_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Terawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/298/3034889/minuman_herbal-UpdZ_large.jpg
5 Minuman Teh Herbal untuk Bantu Menurunkan Kadar Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/298/3018952/ritual-minum-pagi-ala-lauren-morgan-untuk-jaga-performa-suara-P7EddMX6wI.jpg
Ritual Minum Pagi ala Lauren Morgan untuk Jaga Performa Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/298/2997350/minum-air-mineral-dingin-bahaya-untuk-kesehatan-tubuh-mitos-atau-fakta-JfxelfGUpi.jpg
Minum Air Mineral Dingin Bahaya untuk Kesehatan Tubuh, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/298/2989359/5-minuman-alami-bantu-atasi-radang-tenggorokan-selama-puasa-EJTpObL07x.jpg
5 Minuman Alami Bantu Atasi Radang Tenggorokan Selama Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/298/2931060/5-minuman-hangat-yang-cocok-disajikan-saat-musim-hujan-ll5us7qma2.jpg
5 Minuman Hangat yang Cocok Disajikan saat Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement