3 Minuman Ini Buat Seseorang Terlihat Awet Muda, Konsumsi Jus Tomat hingga Wortel

AIR putih bukan menjadi satu-satunya minuman menyehatkan bagi tubuh. Namun, ada minuman lain yang menyehatkan dan memiliki efek anti penuaan dini pada kulit.

Merangkum dari halaman hawaiibluemedicalaesthetics, Juma’at (01/09/2023) berikut tiga minuman yang bermanfaat agar tubuh tetap terlihat awet muda. Yuk, disimak.

1. Jus Bit

Jus bit memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan, yang mengandung Vitamin A, Vitamin C dan nutrisi. Dengan mengandung vitamin pada jus bit, dapat membantu anda untuk memperbaiki dan mencegah kulit kering, menjaga kulit tetap kenyal dan bercahaya.

Buah bit juga memiliki kadar folat dan antioksida yang tinggi sebagai pelawan kulit keriput yang ampuh untuk digunakan.

2. Jus Tomat

Jus tomat dikenal dengan karetenoroid yang disebut likopen. Dimana likopen ini sebagai antioksidan yang kuat, yang dapat membantu anda untuk mencegah keriput dan meningkatkan kolagen di dalam kulit anda. Namun ketenaran potensinya untuk melindungi radiasi UV yang berbahaya salah satu penyebab penuan kulit.

3. Jus Wortel

Meminum jus wortel dapat membuat anda terlihat awet muda, hal ini dikarenakan adanya sumber beta-karoten yang kaya, yang diubah menjadi Vitamin A (retinol). Retinol ini adalah krim anti penuaan yang banyak dipakai semua orang.