Tak Perlu Bingung, Ini Keunggulan Beras Organik Berdasarkan Warnanya

BERBAGAI jenis, warna dan keunggulan beras organik penting untuk ketahui. Sebab, saat ini begitu banyak varian beras organik yang dijual di pasaran dan cukup membingungkan.

Larisnya penjualan beras organik muncul menyusul tren hidup sehat yang booming di tengah masyarakat. Tren tersebut membuat semakin banyak orang mengonsumsi makanan-makanan organik.

Toko-toko khusus yang hanya menjual barang atau produk organik pun mulai bermunculan di mana-mana, dan beras organik menjadi bahan makanan pokok yang paling laris di pasaran.

Keunggulan Beras Organik

Beras organik adalah beras dihasilkan melalui proses organis. Biasanya ditanam di tanah yang ramah lingkungan dan menggunakan pupuk alami yang dihasilkan dari buah-buahan dan daun-daunan yang difermentasi secara alami.

Tidak ada penggunaan bahan sintetis maupun kimiawi, baik pada pupuk, air maupun media tanam.

Selain merk dan cara tanamnya, Anda juga perlu mengetahui berbagai jenis dan warna beras organik. Sebab, setiap warna memiliki manfaat dan kandungan gizi masing-masing.

Jenis-jenis Beras Organik

1. Beras Organik Putih: Beras organik Putih dikenal memiliki nutrisi dan serat yang aman dikonsumsi penderita diabetes.

Keunggulan beras organik jenis ini adalah ampuh mengurangi kadar urea dalam darah, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi dan vertigo