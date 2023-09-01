Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Inilah Bahan Makanan yang Paling Sering Dijadikan Snack Kekinian, Gurih dan Lezat

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:00 WIB
Snack kekinian (Foto: ist)
Bahan makanan berikut ini biasa dijadikan sebagai bahan utama snack kekinian. Selain mudah dalam pengolahan, bahan makanan ini punya rasa lezat dan gurih.

Menikmati snack atau yang disebut juga ngemil menjadi cara untuk mengurangi stres. Ada pula yang menikmati snack untuk mengisi waktu luang. Lainnya, menjadikan snack untuk menyalurkan hobi kulineran.

Snack

Snack dibuat dari aneka bahan makanan dan ingredient. Produsen snack umumnya melakukan proses penggorengan dan pemanggangan untuk menghasilkan aneka snack yang lezat. Sementara ada pula yang mengolah bahan makanan menjadi minuman ringan.

Di Indonesia, berbagai bahan pangan untuk pengembangan industri snack sangat menunjang. Ada beberapa bahan makanan yang populer dijadikan snack, di antaranya:

Halaman:
1 2 3
      
