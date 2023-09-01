Resep Telur Dadar Khas Padang, Tebal dan Lezat

MASAKAN Padang cukup populer bagi masyarakat Indonesia. Selain memiliki rasa yang khas, porsi dan harga yang ditawarkan rumah makan padang ini pun sangat pas bagi masyarakat.

Tak heran, warung masakan padang cukup mudah ditemui karena cukup menjamur di berbagai daerah. Salah satu menu favorit rumah makan padang yang terkenal lezat dan murah meriah adalah telur dadar.

Tak sekedar telur dadar biasa, telur dadar padang biasanya lebih gurih dan kaya rempah, khas, dan mengenyangkan karena teksturnya yang tebal dan empuk. Lantas, mengapa telur dadar Padang berbeda dengan telur dadar pada umumnya?

Ya, telur dadar Padang menjadi sangat spesial karena menggunakan bumbu rempah seperti daun kunyit, daun bawang, dan daun jeruk. Inilah yang menjadikan telur dadar ini spesial dan berbeda.

Nah, biar tidak penasaran, kamu bisa simak resep telur dadar khas padang berikut ini, dilansir dari laman Endeus TV, Jumat, (1/9/2023).

Resep Telur Dadar Khas Padang

Bahan-bahan

minyak goreng

5 butir telur bebek

2 batang daun bawang, iris

½ lembar daun kunyit dan daun jeruk, buang tulang, iris tipis

2 sdm kelapa parut, sangrai

2 sdm tepung beras

1 sdt garam

½ sdt merica

Bumbu, Haluskan: