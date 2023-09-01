Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menjajal Nikmatnya Minum Anggur di Jakarta Wine Festival

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:01 WIB
Menjajal Nikmatnya Minum Anggur di Jakarta Wine Festival
Wine. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOMUNITAS Jakarta Wine Club Series bersama Ashta Mall District 8 menggelar Jakarta Wine Festival. Jakarta Wine Festival sendiri mengusung konsep edukasi seputar minuman wine ke kalangan yang lebih luas lagi.

Pendiri Jakarta Wine Club, Pritha Casadevall, menjelaskan Jakarta Wine Festival bisa menjadi wadah edukasi bagi masyarakat Ibu Kota khususnya Jakarta Selatan. Acara ini akan berjalan selama 3 hari ke depan, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2023.

Jakarta Wine Festival

"Customer yang berada di Jakarta, khususnya di wilayah Selatan, ingin sekali diedukasi, tapi tidak tahu ke mana. Mereka ingin sekali tasting wine yang lebih banyak tapi kalau ke retail jenis untuk wine by the glass tidak banyak," katanya dalam konferensi pers di Ashta Distric 8, SCBD, Jakarta Selatan.

Kepada awak media, Pritha juga menceritakan persiapan acara bertema 'Art of Celebretion' ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.

Akan tetapi, dia berharap Jakarta Wine Festival bisa meningkatkan animo masyarakat di luar industri wine untuk bisa mendapatkan akses ke acara-acara seperti international wine festival.

"Customer bisa memiliki pengalaman untuk mengetahui tidak hanya nama wine internasional, yang dibawa oleh para importir, tapi juga bisa mengapresiasi produk lokal yang berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
