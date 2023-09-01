Ini Potongan Keju Termahal di Dunia, Harganya Tembus Rp500 Juta

KEJU merupakan produk olahan makanan yang terbuat dari susu yang dikoagulasi atau difermentasi. Keju menjadi salah satu makanan olahan yang disukai banyak orang. Tua muda, pria atau pun wanita dan terlebih lagi anak-anak.

Biasanya, olahan satu ini akan menjadi campuran untuk panganan lainnya yang akan menambah citarasa makanan tersebut. Namun, berbeda dengan keju satu ini, yang tidak bisa dibilang sebagai keju biasa.

Pasalnya sepotong keju tersebut punya harga yang sangat fantastis. Melansir laporan Oddity Central, Jumat (1/9/2023), bahwa suatu restoran di Spanyol baru-baru ini membayar sepotong keju dengan harga yang ditaksir hingga ratusan juta.

Setiap tahunnya, pada minggu akhir bulan Agustus, kota Las Arenas de Cabrales di Spanyol mengadakan sebuah kontes untuk mencari keju Cabrales terbaik yang akan dilelang kepada penawar tertinggi. Tahun ini, sebuah restoran bernama Llagar de Colloto, sebuah restoran di Oviedo, Spanyol lah yang membayar, membeli sepotong keju tersebut dengan harga tertinggi.

Sepotong keju buatan tangan seberat 2,2 kilogram ini dibanderol dengan harga 30.000 Euro atau sekira dengan Rp500juta. Tak heran, keju satu ini memecahkan rekor dunia untuk sepotong keju paling mahal.

(Foto: Asturnut/Wikimedia Commons)

Proses pembuatan keju super mahal itu sendiri memang perlu usaha keras dan waktu yang cukup panjang. Keju Cabrales dibuat dengan mencampur susu sapi dan susu kambing, yang kemudian dimatangkan selama beberapa bulan di sebuah gua di pegunungan Los Picos de Europa.