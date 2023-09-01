Resep Chicken Wings Renyah Tanpa Tepung Terigu ala Devy Anastasia

SAYAP ayam atau yang biasa disebut dengan Chicken wings memang bisa menjadi camilan ataupun lauk. Memiliki tekstur garing, chicken wings memang sangat nikmat dikonsumsi dengan cocolan atau tanpa cocolan.

Biasanya, untuk membuat chicken wings kita butuh minyak untuk menggoreng dan membaluri ayam pakai tepung terigu. Tapi, Alumni Masterchef Indonesia Season 9, Devy Anastasia punya resep chicken wings yang dijamin garing, tapi tidak melalui proses deep fried sama sekali!

Bahkan, Devy pun tidak memasukkan tepung terigu demi menghadirkan tekstur renyah pada ayam ketika digigit. Penasaran seperti apa bahan dan cara membuat chicken wings anti deep fried dan tepung terigu tapi tetap bisa garing? Intip resepnya berikut ini!

Bahan :

- 500 gram sayap ayam

Bahan Marinasi Ayam :

- 1 sendok makan olive oil

- 2 sendok makan tepung maizena

- 1 sendok teh garlic powder

- 1 sendokteh paprika powder

- 1 sendok teh cabai bubuk

- Lada dan garam secukupnya

Bahan Saus Cocolan :

- 2 sendok makan plain yogurt

- 1/2 lemon

- 1 sendok teh bubuk cabai

- 1 siung bawang putih paru