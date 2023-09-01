Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Wings Renyah Tanpa Tepung Terigu ala Devy Anastasia

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:48 WIB
Resep Chicken Wings Renyah Tanpa Tepung Terigu ala Devy Anastasia
Chicken Wings. (Foto: Instagram)
A
A
A

SAYAP ayam atau yang biasa disebut dengan Chicken wings memang bisa menjadi camilan ataupun lauk. Memiliki tekstur garing, chicken wings memang sangat nikmat dikonsumsi dengan cocolan atau tanpa cocolan.

Biasanya, untuk membuat chicken wings kita butuh minyak untuk menggoreng dan membaluri ayam pakai tepung terigu. Tapi, Alumni Masterchef Indonesia Season 9, Devy Anastasia punya resep chicken wings yang dijamin garing, tapi tidak melalui proses deep fried sama sekali!

Bahkan, Devy pun tidak memasukkan tepung terigu demi menghadirkan tekstur renyah pada ayam ketika digigit. Penasaran seperti apa bahan dan cara membuat chicken wings anti deep fried dan tepung terigu tapi tetap bisa garing? Intip resepnya berikut ini!

Bahan :

- 500 gram sayap ayam

Bahan Marinasi Ayam :

- 1 sendok makan olive oil

- 2 sendok makan tepung maizena

- 1 sendok teh garlic powder

- 1 sendokteh paprika powder

- 1 sendok teh cabai bubuk

- Lada dan garam secukupnya

Bahan Saus Cocolan :

- 2 sendok makan plain yogurt

- 1/2 lemon

- 1 sendok teh bubuk cabai

- 1 siung bawang putih paru

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement