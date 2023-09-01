Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Fish & Chips, Menu Kaya Nutrisi Cocok untuk Bekal Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |10:01 WIB
Resep Fish & Chips, Menu Kaya Nutrisi Cocok untuk Bekal Anak
Fish and Chip. (Foto: Instagram)
A
A
A

KONSUMSI Ikan di Indonesia memang tergolong rendah, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang dikelilingi lautan. Hal ini bisa terjadi lantaran kreasi ikan yang dihidangkan tidak cocok dengan selera banyak orang, terutama anak-anak.

Nah, jika ingin anak-anak lebih banyak mengonsumsi ikan Anda bisa mencoba membuat kreasi hidangan ikan salah satunya adalah fish and chip. Hidangan ini terdiri atas daging ikan fillet, biasanya ikan dori yang dilapisi adonan tepung dan digoreng hingga renyah.

Ikan dori dipilih karena memiliki tekstur yang cukup tebal namun lembut saat disantap sehingga menjadi andalan untuk diolah dengan berbagai macam cara. Ikan dori yang telah digoreng renyah tadi biasanya disantap bersama kentang goreng dan saus tartar yang semakin mengunggah selera.

Protein dari ikan dori dan karbohidrat dari kentang menjadikan hidangan ini memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak Anda. Bahkan, Chef Devina Hermawan pun mengaku jika menu ini menjadi menu favorit anak-anaknya.

Chef Devina memvariasikannya dengan menambahkan saus keju yang tentunya disukai si kecil. Ia pun membagikan resep membuat fish & chips lengkap dengan saus tartar dan saus keju yang bisa Anda coba di rumah seperti berikut ini:

Bahan:

4 pcs ikan dori filet

¼ sdt garam

¼ sdt lada hitam

Bahan tepung crispy mix:

200 gr tepung terigu protein sedang

60 gr tapioka

8 gr baking powder

1 sdt garam

Bahan tepung basah:

180 gr tepung crispy mix

275 ml air

1 sdt cuka

Bahan saus tar-tar:

1/6 buah bawang bombai

1 buah jeruk nipis

1 sdm kental manis

150 gr mayones

2 buah pickled gherkins ukuran kecil

1 sdt kecap inggris

