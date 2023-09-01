Tampilan Marion Jola Pakai Tidu Hai, Eksotis Khas Perempuan Indonesia

MARION Jola memang kerap tampil percaya diri, meskipun banyak mendapat komentar miring dari netizen. Penyanyi cantik ini pun seakan tidak peduli dengan pendapat miring netizen dan lebih fokus pada karyanya.

Tidak heran, jika penampilannya terlihat begitu memukau dengan outfit apapun. Apalagi ketika menggunakan busana daerah khas Indonesia, wajah khas perempuan Indonesia tersebut memang sangat serasi dengan pakaiannya.

Perempuan yang akrab disapa Lala ini pun juga sering memadukan kain khas Indonesia. Kali ini, dia tampak memadukan atasan korset hitam dengan kain tenun khas Sumba, NTT, Berikut dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj.

Lala memadukan kain tenun Sumba yang dikenakannya dengan atasan korset dramatis dengan detail kancing, rancangan dari desainer Priyo Oktaviano. Meski korset tersebut berwarna hitam polos, namun corak dan detail kain tenun Sumba berwarna cokelat yang dikenakannya tampak unik dan cantik.