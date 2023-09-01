Tampilan Gaul ala Febby Rastanty, Pakai Kain Lilit dan Kemeja Tak Terkancing Sempurna

PENAMPILAN Febby Rastanty memang kerap menccuri perhatian para netizen. Penampilannya yang fashionable memang kerap menjadi inspirasi banyak orang.

Nah, Febby pun dikenal menjadi salah satu yang doyan bereksperimen dengan kain tradisional. Bahkan, beberapa waktu lalu ketika bermain ke pantai di Pulau Dewata, Bali, dia memilih menggunakan kebaya.

Dia pun suka memadupadankan kain lilit dengan item fashion yang kece. Nah berikut style Febby Rastanty dalam balutan kain lilit, seperti dirangkum dari Instagram @febbyrastanty.

Dia memadukan kain lilit jumputan hijau dengan kemeja yang distyling kekinian. Kemeja berwarna yang senada dengan rok tersebut terlihat tidak dikancingkan semua, agar tampilannya lebih keren.

Febby pun menambahkan flat shoes atau sandal bertali warna netral dan gunakan tas yang senada dengan warna baju. Mempercantik penampilan dia pun menambahkan kacamata hitam agar penampilannya lebih kece.

(Martin Bagya Kertiyasa)