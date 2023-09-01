Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Gaul ala Febby Rastanty, Pakai Kain Lilit dan Kemeja Tak Terkancing Sempurna

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |00:31 WIB
Tampilan Gaul ala Febby Rastanty, Pakai Kain Lilit dan Kemeja Tak Terkancing Sempurna
Febby Rastanty. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Febby Rastanty memang kerap menccuri perhatian para netizen. Penampilannya yang fashionable memang kerap menjadi inspirasi banyak orang.

Nah, Febby pun dikenal menjadi salah satu yang doyan bereksperimen dengan kain tradisional. Bahkan, beberapa waktu lalu ketika bermain ke pantai di Pulau Dewata, Bali, dia memilih menggunakan kebaya.

Dia pun suka memadupadankan kain lilit dengan item fashion yang kece. Nah berikut style Febby Rastanty dalam balutan kain lilit, seperti dirangkum dari Instagram @febbyrastanty.

Febby Rastanty

Dia memadukan kain lilit jumputan hijau dengan kemeja yang distyling kekinian. Kemeja berwarna yang senada dengan rok tersebut terlihat tidak dikancingkan semua, agar tampilannya lebih keren.

Febby pun menambahkan flat shoes atau sandal bertali warna netral dan gunakan tas yang senada dengan warna baju. Mempercantik penampilan dia pun menambahkan kacamata hitam agar penampilannya lebih kece.

Baca Selengkapnya: 6 Tampilan Kain Lilit ala Febby Rastanty, Cantiknya Gak Ada Obat

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
