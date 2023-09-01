Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Biasa Tampil Mewah, Krisdayanti Nyeker Manggung di Synchronize 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:30 WIB
Biasa Tampil Mewah, Krisdayanti Nyeker Manggung di Synchronize 2023
Krisdayanti manggung di Synchronize 2023, (Foto: Instagram @krisdayantilemos)
A
A
A

DIVA top Indonesia, Krisdayanti jadi salah satu penyanyi yang mengisi salah satu panggung megah Synchronize 2023 yang belangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jum'at (1/9/2023)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, penyanyi yang akrab disapa KD itu memulai aksi panggungnya pada pukul 18.15 WIB di panggung Dynamic Stage. Tak sendiri, aksi panggung Krisdayanti di Synchronize 2023 diiringi komposer Erwin Gutawa.

KD membuka penampilannya dengan tembang hits Pilihlah Aku. Lagu tersebut pun menjadi magnet ribuan penonton Syncrhonize 2023 yang didominasi anak muda. Selain itu KD juga menyanyikan beberapa lagu hitsnya yang lain seperti Mencintaimu, Rembulan, hingga Penasaran karya dari Rhoma Irama.

"Terimakasih pertama-tama saya ucapkan kembali kepada Synchronize 2023, selalu ada kolaborasi menarik di Synchronize 2023. Enggak nyesal dong ya beli tiket untuk ketemu tante KD. Selamat merayakan lebarannya musik Indonesia," ujar KD tampak antusias.

Namun kali ini bukan lengkingan nada tinggi atau aksi panggungnya yang menyorot perhatian, tapi gaya penampilan KD yang sangat berbeda malam ini. Sebagai diva top, selama ini Krisdayanti dikenal publik selalu manggung dengan tampilan sempurna, mewah nan glamor, tapi kali ini ia manggung tanpa mengenakan alas kaki alias nyeker.

(Foto: MPI/ Ravie) 

Kisah nyeker Krisdayanti ini berawal ketika mertua Atta Halilintar tersebut tiba-tiba Aspontan membagikan sepatu hak tinggi warna silver bling-bling mewah yang ia pakai kepada penonton wanita Synchronize 2023, rumornya sepasang sepatu mewah itu sering digunakan KD ketika manggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
