HOME WOMEN FASHION

Gaya Sporty Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Jadi CdM Asian Para Games 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:20 WIB
Gaya Sporty Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Jadi CdM Asian Para Games 2023
Wamenparefkraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

GAYA penampilan Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023 Angela Tanoesoedibjo terlihat agak berbeda daripada biasanya.

Jika biasanya Angela ketika bertugas lebih sering terlihat tampil berbusana formal, kali ini saat hadir di konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games, di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora), Jakarta, Jumat (1/9/2023), Angela hadir dengan gaya OOTD (Outfit of The Day) lebih kasual dan sporty.

Terlihat Angela tampil sporty dalam balutan kaus polo berkerah lengan pendek dengan aksen stripe perpaduan merah dan putih. Dipadukan dengan celana panjang hitam dan flat shoes bewarna senada.

(Foto: MPI/Aldhi Chandra) 

Kemudian saat memberikan pemaparan, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif terlihat bersemangat, ketika memberikan pemaparan terkait dengan para atlet yang akan mengikuti Asian Para Games 2023 di Hangzhou, China, 22-28 Oktober 2023 mendatang.

