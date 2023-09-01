Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Hot dan Modis Kendall Jenner Naik Kuda

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:30 WIB
3 Potret Hot dan Modis Kendall Jenner Naik Kuda
Potret gaya Kendall Jenner berkuda, (Foto: Instagram @stellamccartney)
A
A
A

SUPERMODEL top Kendall Jenner membuktikan dirinya merupakan model professional di segala situasi. Contohnya lewat pemotretan terbarunya kali ini, yang ia lakoni bukan dengan sesama model lainnya melainkan bersama hewan kuda.

Ya, untuk pemotretan koleksi rancangan terbaru desainer ternama Stella McCartney, Kendall kali ini menjadi penunggang kuda yang hot dan modis. Menunggang kuda kali ini, supermodel yang aslinya memang sedari kecil sudah menekuni olahraga berkuda tersebut tampil stylish dalam berbagai outfit.

Mengutip Page Six, Jumat (1/9/2023) pada foto pertama, Kendall tampil seksi hanya mengenakan kalung rantai warna silver dengan coat hitam. Selain itu Kendall juga tampak modis dalam balutan dengan berpose merentangkan satu kakinya ke punggung kuda lainnya, melihat ke kamera saat ia mengenakan jaket hitam panjang dengan kerah satin.

(Foto: Instagram Stella McCartney) 

