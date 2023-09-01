Terinspirasi Candi Borobudur, AMERO Jewellery x LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo Siap Kejutkan New York Fashion Week 2024

BERITA membanggakan kembali datang dari desainer anak bangsa. Kali ini brand perhiasan emas asal Indonesia, AMERO Jewellery berkolaborasi dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo untuk tampil di salah satu pekan mode bergengsi dunia, New York Fashion Week, Spring Summer 2024, dalam show Indonesia Now.

Pada kesempatan kali ini, Livette akan menampilkan 10 koleksi busana terbaru bertemakan “Futuristic Modern Chic” yang dipadukan dengan koleksi perhiasan terbaru dari Lavani Series dari AMERO Jewellery.

Kedua brand ini memiliki komitmen yang kuat untuk mengusung kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta membawa pesan kemanusiaan dan cinta kasih pada setiap filosofi produk mereka.

Andrew Surya Wijaya selaku CFO and Marketing Director Amero Jewellery mengatakan pihaknya akan kembali mengeksplor dan mengapresiasi keindahan Borobudur yang dihadirkan dalam bentuk koleksi terbaru Lavani Borobudur Series – Rhombus Kawung.

Koleksi ini terinspirasi dari stupa di Borobudur dan motif kawung untuk memaknai Borobudur sebagai peradaban yang utuh dan lengkap, bukan hanya arsitektur atau tumpukan batu Lava, tapi di dalamnya menyimpan cerita yang penuh makna pada relief dan seluruh detail arsitektur Candi Borobudur yang mengisahkan tentang kehidupan, kedamaian, dan cinta kasih, yang dihadirkan dalam aneka bentuk perhiasan seperti cincin, anting, gelang, kalung, serta liontin.

(Foto: Dok AMERO)