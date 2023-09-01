Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Anya Geraldine Liburan di Bali, Makan Jagung Bakar Bikin Gagal Fokus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:10 WIB
Anya Geraldine Liburan di Bali, Makan Jagung Bakar Bikin Gagal Fokus
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Anya Geraldine terpantau menghadiri acara ulang tahun Luna Maya yang digelar di Pulau Dewata. Momen liburan Anya di Bali ini pun dia posting di laman Instagram pribadinya.

Penampilan cewek 28 tahun ini tentunya selalu mencuri perhatian sebab dia kerap menunjukkan body goalsnya. "Life recently," tulis Anya dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @anyageraldine.

Penasaran seperti apa potret Anya saat di Bali? Berikut rangkumannya.

Foto di kolam renang

Anya Geraldine

Momen Anya bersama temannya saat bermain di kolam renang sambil menikmati suasana pantai dan sunset yang indah. Foto siluet Anya dan temannya dari kejauan ini menunjukkan setengah lekuk tubuh Anya yang seksi. Kece abis.

Pose rebahan di ranjang

Anya Geraldine

Anya terlihat foto selfie di atas ranjang memakai busana strapless warna putih. Dia nampak menunjukkan wajah bareface ke arah kamera dengan tampilan rambut panjangnya yang tergerai rapi. Senyum Anya di foto ini manis banget yah.

"Ayang makin cantik aja," ucap @real***

"Apa boleh cantiknya semelekat dan secandu ini? komen @sssttt***

Halaman:
1 2
      
