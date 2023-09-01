5 Potret Manis Fuji dengan Headband, Damage-nya Gak Ada Obat

FUJI memang kini menjadi salah satu idola yang kerap dijadikan role model dalam urusan fashion. Tak jarang potret OOTD nya jadi inspirasi kaum millenial hingga Gen Z dalam berpenampilan.

Nah, baru-baru ini Fuji kembali membagikan beberapa potret cantiknya dalam balutan outfit nan simpel namun modis dengan penggunaan aksesoris berupa headband. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari Instagramnya, @fuji_an.

Wajah nan manis

Dalam potret ini, wajah manis Fuji tampak terpancar. Meski hanya mengenakan kaos lengan panjang berkerah dan headband berwarna hitam di dahinya, ia tampak terlihat cute dan modis.

Pose kibas rambut

Potret Fuji saat kibas dan memegang rambutnya dengan manja ini juga tak kalah mencuri perhatian. Meski melempar raut wajah datar tanpa ekspresi, auranya tampak memikat!

Pose cute

Nah, kalau dalam potret ini, Fuji tampak tak sungkan untuk kembali melempar ekspresi manisnya. Pose dan ekspresi cutenya juga makin membuat dirinya terlihat memesona!