Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Manis Fuji dengan Headband, Damage-nya Gak Ada Obat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:02 WIB
5 Potret Manis Fuji dengan Headband, Damage-nya Gak Ada Obat
Fuji Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

FUJI memang kini menjadi salah satu idola yang kerap dijadikan role model dalam urusan fashion. Tak jarang potret OOTD nya jadi inspirasi kaum millenial hingga Gen Z dalam berpenampilan.

Nah, baru-baru ini Fuji kembali membagikan beberapa potret cantiknya dalam balutan outfit nan simpel namun modis dengan penggunaan aksesoris berupa headband. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari Instagramnya, @fuji_an.

Wajah nan manis

Fuji Utami

Dalam potret ini, wajah manis Fuji tampak terpancar. Meski hanya mengenakan kaos lengan panjang berkerah dan headband berwarna hitam di dahinya, ia tampak terlihat cute dan modis.

Pose kibas rambut

Fuji Utami

Potret Fuji saat kibas dan memegang rambutnya dengan manja ini juga tak kalah mencuri perhatian. Meski melempar raut wajah datar tanpa ekspresi, auranya tampak memikat!

Pose cute

Fuji Utami

Nah, kalau dalam potret ini, Fuji tampak tak sungkan untuk kembali melempar ekspresi manisnya. Pose dan ekspresi cutenya juga makin membuat dirinya terlihat memesona!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gaya Fuji Fuji Utami Fuji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852/fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement