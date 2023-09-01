Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

IN2MF Hadirkan 8 Desainer dan Jenama Modest Fashion Indonesia di Paris

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:40 WIB
IN2MF Hadirkan 8 Desainer dan Jenama Modest Fashion Indonesia di Paris
IN2MF merupakan event modest fashion terbesar di Indonesia sebagai rujukan bagi industri modest fashion dunia. (Foto: dok IFC)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Internasional Modest Fashion Festival atau IN2MF merupakan event modest fashion terbesar di Indonesia sebagai rujukan bagi industri modest fashion dunia.

IN2MF diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) yang diluncurkan pada Oktober 2022.

IN2MF mengintegrasikan kegiatan fashion show dan trade show B2B dan B2C sebagai etalase produk modest fashion unggulan Indonesia yang siap merambah pasar global dari segi kualitas, kuantitas, inovasi bisnis, teknologi, maupun trend terkini.

IN2MF ditargetkan untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Tahun ini, untuk pertama kalinya IN2MF dihadirkan di kota mode dunia, Paris, sebagai rangkaian dari Road to IN2MF 2023. IN2MF in Paris akan diselenggarakan pada 2 September 2023 di The Westin Paris-Vendome, Kota Paris, Perancis.

IN2MF in Paris ditujukan untuk memperlihatkan keunggulan dan keragaman modest fashion Indonesia termasuk perkembangan terkini industri modest fashion dan gaya hidup halal Indonesia ke pasar global, khususnya Eropa yang memiliki pengaruh besar terhadap industri fesyen dunia.

Halaman:
1 2 3
      
