Cuma Dua Jam, Baim Wong Sukses Raih Omzet Hingga Rp600 Juta di Shopee Live Perdananya

JAKARTA - Kabar heboh lagi-lagi datang dari si raja konten, Baim Wong. Alih-alih kabar kontroversial karena kerap membuat video prank, justru kali ini kabar mengejutkan atas keberhasilannya dalam memecahkan rekor baru mengejar para sahabat artisnya yang telah terlebih dahulu membuka lapaknya di Shopee Live.

Sempat tidak percaya, suami dari Paula Varhoeven ini ternyata berhasil meraup hingga Rp600 juta omzet hanya dalam 2 jam di Shopee Live perdananya. Melalui akun tokonya @Baim.wong yang live pada 31 Agustus kemarin ini, menjadi saksi pasar live streaming di Shopee Live semakin digandrungi masyarakat.

Bukan Baim namanya, kalau berita viral membanggakan ini hanya sampai di dunia live stream saja. Keberhasilan ini juga menjadi perbincangan warganet melalui postingan Instagramnya baru-baru ini.

Tertangkap dengan jelas dengan mukanya yang kaget, caption Baim menyebutkan,“GILAAA! MAKASIH BOSQUEE!! Kalian bener-bener keren banget! TOTAL OMZET HAMPIR 600 JUTA DALAM 2 JAM DOANG Di sesi SHopee Live perdana saya! Alhamdulillah… Thank You guys!"

Terekam bagaimana keseruan sesi Live Shopping di Shopee Live pada toko @Baim.wong kemarin. Sebagai artis sekaligus pengusaha dan konten kreator, tak perlu diragukan gayanya yang asik dan kemampuannya dalam menggaet penonton untuk meramaikan sekaligus membeli produk incaran di sesi Shopee Live.