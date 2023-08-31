Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Contoh Paradigma Fakta Sosial di Masyarakat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:58 WIB
Contoh Paradigma Fakta Sosial di Masyarakat
Ilustrasi paradigma fakta sosial di masyarakat (Foto: Shutterstock)
CONTOH paradigma fakta sosial di masyarakat sangat penting untuk diketahui. Hal ini karena fakta sosial memerlukan dasar ilmu bila menelusuri lebih dalam berkaitan dengan fenomena sosial dan dinamika kelompok sosial.

Paradigma fakta sosial dapat didefinisikan sebagai cara pandang seseorang atau ahli yang dilakukan dengan menggunakan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta yang ada di kehidupan masyarakat.

Adapun paradigma fakta sosial terdiri atas struktur sosial dan institusi sosial yang ada di masyarakat.

Melansir berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), berikut adalah 7 contoh paradigma sosial di masyarakat.

1. Sekolah

Di sekolah guru dan siswa terikat sebuah aturan. Setiap siswa wajib untuk datang tepat waktu, belajar, dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Guru berkewajiban untuk mengajar dan membimbing siswa hingga lulus.

2. Pekerjaan

Karyawan perusahaan terikat peraturan yang tergolong fakta sosial. Contohnya setiap karyawan harus masuk pukul 8 pagi dan selesai pukul 4 sore. Jadwal libur setiap karyawan adalah hari Sabtu dan Minggu. Karyawan memiliki hak untuk mendapat uang lembur dan jatah cuti.

