Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahukah Kamu, Kita Punya 3 Jenis Air Mata Loh

Jonathan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |05:06 WIB
Tahukah Kamu, Kita Punya 3 Jenis Air Mata Loh
Air Mata. (Foto: Freepik)
A
A
A

AIR mata muncul ketika kita berduka, senang, tertawa bahkan ketika memotong bawang. Air mata memang menjadi bentuk untuk mengungkapkan perasaan kita.

Anda mungkin menganggap air mata hanya sebagai air mata. Tapi, ternyata ada tiga jenis air mata yang berbeda, yang komposisinya berbeda-beda loh.

Daniela Oehring, profesor optometri di University of Plymouth di Inggris, mengatakan kita mungkin paling akrab dengan air mata emosional yang diteteskan orang saat sedih setelah putus cinta atau saat gembira ketika bertemu dengan seorang teman setelah bertahun-tahun berpisah.

Namun, manusia memproduksi dua jenis air mata lainnya: air mata basal, yang melindungi mata, menyuplai jaringan dengan nutrisi, dan membuang kotoran. Serta, air mata refleks, yang diproduksi sebagai respons terhadap iritasi, seperti asap atau bahan kimia yang dilepaskan saat Anda memotong bawang.

Air mata basal memiliki banyak ion garam dan elektrolit lainnya, serta protein dengan sifat antimikroba. Protein-protein ini termasuk lipocalin, yang mengikat dan mengganggu senyawa tertentu dalam mikroba, dan lisozim, enzim yang membunuh bakteri dengan memecah dinding sel mereka.

Sebaliknya, air mata refleks dan emosional memiliki kandungan air yang lebih tinggi, serta konsentrasi lemak dan protein yang lebih rendah, daripada air mata basal. Beberapa ilmuwan telah melaporkan bahwa dibandingkan dengan air mata refleks, air mata emosional membawa konsentrasi hormon yang lebih tinggi yang biasanya dilepaskan ketika tubuh sedang stres.

Menurut Oehring, manusia memproduksi sekira 1 hingga 4 mikroliter air mata per menit yang berarti rata-rata 1,44 hingga 5,76 mililiter per hari. Air mata ini terutama merupakan air mata basal, yang keluar secara konstan, bukan air mata emosional dan refleks yang dibuat sebagai respons terhadap rangsangan. Namun demikian, volume ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada apa yang Anda lakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/02/481/2419067/3-perubahan-gaya-hidup-yang-dapat-meningkatkan-imunitas-VzKUBqAeS8.jpg
3 Perubahan Gaya Hidup yang Dapat Meningkatkan Imunitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/27/481/2369420/waspada-4-gejala-ini-pertanda-imunitas-tubuh-mulai-lemah-gV839ZfPaG.jpg
Waspada, 4 Gejala Ini Pertanda Imunitas Tubuh Mulai Lemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/24/481/2367520/5-tanda-yang-menunjukkan-sistem-kekebalan-tubuh-anda-lemah-STGoNyAu4x.jpg
5 Tanda yang Menunjukkan Sistem Kekebalan Tubuh Anda Lemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/26/481/2316651/waspada-berikut-5-tanda-kalau-imunitas-tubuh-lemah-FV8WmiNhGX.jpg
Waspada, Berikut 5 Tanda kalau Imunitas Tubuh Lemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/17/481/2310966/4-alasan-mandi-air-dingin-lebih-baik-salah-satunya-tingkatkan-kekebalan-6sXfmnz5CS.jpg
4 Alasan Mandi Air Dingin Lebih Baik, Salah Satunya Tingkatkan Kekebalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/20/481/2186716/jaga-imunitas-tubuh-dengan-perbanyak-glutathione-apa-itu-N2sLHAPAUB.jpg
Jaga Imunitas Tubuh dengan Perbanyak Glutathione, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement