Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Contoh Perubahan Sosial Budaya dan Penjelasannya dalam Kehidupan Bermasyarakat

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:29 WIB
15 Contoh Perubahan Sosial Budaya dan Penjelasannya dalam Kehidupan Bermasyarakat
Ilustrasi untuk perubahan sosial budaya (Foto:Freepik)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 15 contoh perubahan sosial budaya yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa zaman berubah dengan cepat.

Perubahan sosial budaya pastinya akan terus terjadi seiring perkembangan manusia. Namun kini teknologi kian terasa signifikan pengaruhnya terutama dalam hidup bermasyarakat. Kondisi ini terjadi sebagai wujud adaptasi yang diterapkan secara bertahap dalam jangka waktu lama atau secara langsung.

Secara umum, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda yang terdapat dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Lantas apa saja contoh perubahan sosial yang terjadi dan terasa di Indonesia? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (31/8/2023), untuk dapat dijadikan pembahasan.

1. Cara Berkomunikasi

Contoh perubahan yang pertama dan paling terasa yaitu dalam hal komunikasi. Sebab saat ini, berkomunikasi sudah jauh lebih mudah dengan adanya internet dan gawai. Sedangkan zaman dulu komunikasi masih menggunakan surat menyurat yang membutuhkan waktu.

2. Timbul gaya hidup dan pola hidup

Contoh perubahan sosial budaya ketiga yaitu terkait pola dan gaya hidup. Sekarang ini banyak orang cenderung membeli sesuatu dibanding membuat sesuatu. Salah satunya disebabkan banyak orang mulai terlena dengan teknologi yang ditawarkan saat ini.

3. Westernisasi atau hidup kebarat-baratan

Perubahan sosial budaya yang ketiga turut terasa yaitu adanya westernisasi alias hidup kebarat-baratan. Khususnya di Indonesia sendiri sudah banyak menerapkan konsep ala luar negeri seperti perayaan halloween hingga valentine.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185634//vokasi_ui_gelar_kampung_main_di_bogor-QhrZ_large.jpg
Cara Vokasi UI Hidupkan Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183972//kemenag-vW9Q_large.jpg
Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180903//arab_saudi-mfYx_large.jpg
Arab Saudi Luncurkan Inisiatif Global Harmony, Tampilkan 14 Kebudayaan Termasuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/406/3165131//sungau_danube-ApN6_large.JPG
Menyusuri Danube, Sungai yang Melintasi Paling Banyak Negara di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161165//pramono-fQpx_large.jpg
Ada Festival Budaya Jepang di Kota Tua Jakarta, Pramono: Kami Dorong Kerja Sama Internasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement