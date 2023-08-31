15 Contoh Perubahan Sosial Budaya dan Penjelasannya dalam Kehidupan Bermasyarakat

SETIDAKNYA ada 15 contoh perubahan sosial budaya yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa zaman berubah dengan cepat.

Perubahan sosial budaya pastinya akan terus terjadi seiring perkembangan manusia. Namun kini teknologi kian terasa signifikan pengaruhnya terutama dalam hidup bermasyarakat. Kondisi ini terjadi sebagai wujud adaptasi yang diterapkan secara bertahap dalam jangka waktu lama atau secara langsung.

Secara umum, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda yang terdapat dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Lantas apa saja contoh perubahan sosial yang terjadi dan terasa di Indonesia? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (31/8/2023), untuk dapat dijadikan pembahasan.

1. Cara Berkomunikasi

Contoh perubahan yang pertama dan paling terasa yaitu dalam hal komunikasi. Sebab saat ini, berkomunikasi sudah jauh lebih mudah dengan adanya internet dan gawai. Sedangkan zaman dulu komunikasi masih menggunakan surat menyurat yang membutuhkan waktu.

2. Timbul gaya hidup dan pola hidup

Contoh perubahan sosial budaya ketiga yaitu terkait pola dan gaya hidup. Sekarang ini banyak orang cenderung membeli sesuatu dibanding membuat sesuatu. Salah satunya disebabkan banyak orang mulai terlena dengan teknologi yang ditawarkan saat ini.

3. Westernisasi atau hidup kebarat-baratan

Perubahan sosial budaya yang ketiga turut terasa yaitu adanya westernisasi alias hidup kebarat-baratan. Khususnya di Indonesia sendiri sudah banyak menerapkan konsep ala luar negeri seperti perayaan halloween hingga valentine.