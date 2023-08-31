Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Contoh Paradigma Definisi Sosial di Masyarakat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:13 WIB
Contoh Paradigma Definisi Sosial di Masyarakat
Ilustrasi paradigma definisi sosial (Foto: MPI)
CONTOH paradigma definisi sosial di masyarakat penting dalam memahami kondisi suatu masyarakat. Paradigma ini membantu memahami bagaimana persepsi, konstruksi, dan pemahaman tentang realitas sosial dapat membentuk interaksi dan dinamika dalam masyarakat.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), paradigma definisi sosial menurut Max Weber, merupakan aspek khusus studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Maksud dari tindakan sosial yakni tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain.

Sementara, tindakan individu kepada benda mati atau tindakan fisik bukanlah tindakan sosial. Terdapat tiga teori yang masuk kedalam definisi ini yaitu aksi, interaksionisme simbolik, dan fenomenologi.

Berikut adalah contoh paradigma sosial di masyarakat:

1. Peran Guru dan Murid di Sekolah

Interaksi guru dan murid termasuk paradigma definisi sosial. Keduanya memiliki hubungan sosial meski statusnya berbeda. Guru datang ke sekolah untuk mengajar, sementara siswa datang ke sekolah belajar.

2. Pilihan Menjadi Karyawan atau Pengusaha

Perbedaan profesi karyawan dan pengusaha merupakan contoh paradigma definisi sosial. Seseorang ingin menjadi tenaga kerja supaya memiliki penghasilan dan kehidupan terjamin. Namun setelah bekerja, karyawan tidak bisa sesukses melebihi bosnya yang seorang pengusaha.

Halaman: 1 2
1 2
      
