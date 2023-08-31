Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Contoh Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, Ketuk Pintu hingga Tak Meludah

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |23:30 WIB
Contoh Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, Ketuk Pintu hingga Tak Meludah
Contoh Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

CONTOH Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, perlu kita semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bertujuan agar terciptanya ketertiban dan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat karena setiap orang bisa menjaga dan mengatur etikanya dalam berperilaku sehari-hari.

Norma kesopanan ialah suatu bentuk aturan tentang cara berperilaku di kehidupan masyarakat. Norma kesopanan bukan jenis aturan tertulis memang, tapi seseorang melanggarnya akan mendapat sanksi sosial berupa cemoohan, cibiran, hinaan atau bisa sampai dikucilkan oleh masyarakat.

Lantas apa saja sih contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023) berikut 15 contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari yang idealnya bisa kita semua praktekkan dalam hidup sehari-hari.

1. Berpakaian yang sopan sesuai dengan kondisi tempat

(Contoh Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, Foto: Freepik)

2. Tidak berkata kasar dengan selalu bertutur kata yang baik

3. Selalu bersikap jujur atas apa yang dilakukan


(Contoh Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari, Foto: Cookie_studio/ Freepik)

 

 

4. Tidak menyela ketika orang lain sedang berbicara

5. Menghormati orang yang lebih tua

