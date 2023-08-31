Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Contoh Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, Gaya Hidup hingga Mental

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:30 WIB
Contoh Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, Gaya Hidup hingga Mental
Contoh Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, (Foto: Wavebreakmedia/Freepik)
A
A
A

CONTOH Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, akan dibahas di sini. Mengingat, biasanya pidato yang familiar di kalangan masyarakat awam jauh dari aspek isu kesehatan.

Pidato bukan hanya untuk mengedukasi saja tetapi memberi sebuah pesan, misalnya seperti pidato persuasif  kesehatan di sini, bertujuan  untuk mengajak masyarakat hidup sehat dan mengaplikasikan berbagai tindakan dalam mencegah berbagai penyakit.

Jika ingin melakukan pidato, seharusnya memng melakukan persiapan. Satu hal yang dapat dipersiapkan adalah naskah pidato. Naskah pidato adalah gambaran pokok pembicaraan yang akan disampaikan nantinya. Pidato yang paling umum disampaikan adalah pidato mengenai kesehatan.

Penasaran seperti apa contoh naskah pidato persuasif tentang kesehatan yang dapat anda jadikan refrensi? Menghimpun berbagai sumber, Kamis (31/8/2023) simak artikel berikut ini.

1. Pidato Kesehatan, Pentingnya Tidak Membuang Sampah Sembarangan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT. Sebab, karena rahmat-Nyalah kita bisa dikumpulkan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk menjaga kesehatan itu yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan.

(Contoh Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, Foto: Reuters) 


Sebab, perlu kita ketahui dengan membuang sampah sembarangan maka akan banyak dampak negatif yang akan kita temui, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

 BACA JUGA:

Beberapa dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, seperti mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.

Oleh sebab itu, mulai dari sekarang mari kita mulai untuk mendisiplinkan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Coba mulailah dari hal yang terkecil, dan dari hal-hal yang di sekitar kita.

(Contoh Pidato Persuasif Singkat Mengenai Kesehatan, Foto: Acclaim Images)

Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Agar hidup kita lebih nyaman, sehat, dan bahagia. Semoga pidato kesehatan ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

