HOME WOMEN LIFE

Mengenal Istilah Klenik? Ilmu Tua dalam Budaya Jawa

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:45 WIB
Mengenal Istilah Klenik? Ilmu Tua dalam Budaya Jawa
Mengenal klenik Jawa. (Foto: Okezone)
A
A
A

SEBAGIAN masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa mungkin tak asing dengan istilah klenik. Ya, istilah yang beberapa waktu lalu tengah ramai diperbincangkan ini kental dengan hal mistis.

Namun tak sedikit yang mengetahui arti dari klenik. Penasaran? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Mengenal Klenik Jawa, Ritual yang Identik dengan Hal Mistis

Perlu diketahui, klenik (dalam bahasa Jawa) adalah sesuatu yang tersembunyi atau hal yang dirahasiakan untuk umum. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klenik ditempatkan sebagai sebuah aktivitas perdukunan.

Istilah satu ini memang identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif. Klenik pun dikaitkan dengan banyak hal yang tak dapat dicerna dengan akal namun dipercaya oleh banyak orang.

Jero Podcast

Dalam budaya Jawa terdapat ilmu yang disebut ilmu tua. Yakni, ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya.

Ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan, atau disalahartikan. Ilmu inilah yang disebut dengan klenik.

Sejatinya, klenik adalah kegiatan perdukunan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tapi dipercaya oleh banyak orang.

Klenik juga merujuk pada bentuk barang untuk menggelar ritual upacara adat Jawa. Sebut saja seperti beragam jenis bunga segar, cok bakal, beragam dupa dan kemenyan serta beragam minyak wangi untuk berbagai hajat.

Halaman:
1 2
      
