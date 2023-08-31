Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 September: Aquarius Ada Getaran Positif, Pisces Kabar Baik di Kantor

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 1 September: Aquarius Ada Getaran Positif, Pisces Kabar Baik di Kantor
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN kan apa kata penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Aquarius serta Pisces seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Aquarius: Hari ini Anda mungkin merasakan getaran positif di sekitarmu dan segalanya juga terkendali. Dimulai hari ini, para Aquarius mungkin berencana untuk memulai bisnis baru yang bisa meningkatkan keuangan dan keuntungan materi.

Selamat ya, urusan hubungan pribadi dengan orang-orang tercinta juga hari ini semuanya lancar.

2. Pisces:  Menuju akhir pekan, para Pisces masih bersemangat melakukan yang terbaik di kantor, ditambah lagi karena punya ikatan yang baik dengan atasan maka ada peluang untuk promosi dan mendapat tanggung jawab baru. Anda juga mungkin mendapatkan insentif yang baik untuk pekerjaan

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement