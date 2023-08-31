Ramalan Zodiak 1 September: Sagitarius Bahagia, Capricorn Lagi Bosan dan Tak Bahagia

SEPERTI apa prediksi penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Sagitarius dan Capricorn seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Sagitarius: Selamat! Selain memulai hari Jumat ini dengan bahagia, para Sagi juga sedang sangat sabar. Kesabaran yang baik ini tercermin dalam cara Anda bekerja, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan cara yang efisien. Sehingga tak bikin lelah fisik dan mental.

2. Capricorn: Jumat ini bukan jadi hari menyenangkan sayangnya bagi para pemilik zodiak satu ini, karena para Capricorn diramalkan sedang merasa tidak bahagia, merasa bosan dan ini mempengaruhi cara Anda bekerja. Imbasnya, penyelesaian proyek jadi tertunda dan mempengaruhi prestise diri ke kehidupan profesional dan pribadi.

(Rizky Pradita Ananda)