Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 September: Sagitarius Bahagia, Capricorn Lagi Bosan dan Tak Bahagia

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 1 September: Sagitarius Bahagia, Capricorn Lagi Bosan dan Tak Bahagia
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa prediksi penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Sagitarius dan Capricorn seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Sagitarius: Selamat! Selain memulai hari Jumat ini dengan bahagia, para Sagi juga sedang sangat sabar. Kesabaran yang baik ini tercermin dalam cara Anda bekerja, bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan cara yang efisien. Sehingga tak bikin lelah fisik dan mental.

2. Capricorn: Jumat ini bukan jadi hari menyenangkan sayangnya bagi para pemilik zodiak satu ini, karena para Capricorn diramalkan sedang merasa tidak bahagia, merasa bosan dan ini mempengaruhi cara Anda bekerja. Imbasnya, penyelesaian proyek jadi tertunda dan mempengaruhi prestise diri ke kehidupan profesional dan pribadi.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement