HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 September: Leo Aura Bahagia Menghampiri, Virgo Lesu dan Sulit Tidur

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 1 September: Leo Aura Bahagia Menghampiri, Virgo Lesu dan Sulit Tidur
Ilustrasi zodiak (Foto: Freepik)
BAGAIMANA penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Leo dan juga Virgo seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Leo: Kabar baik bagi para Leo, Jumat ini aura kebahagiaan sedang berputar di sekitar diri Anda. Kebahagiaan ini bisa membantu Anda untuk menikmati pekerjaan sehari-hari, yang pada akhirnya memberikan kekuatan untuk membantu diri mengambil keputusan sulit, yang akan meningkatkan keuntungan Anda dalam waktu dekat.

Jangan lupa, hari ini juga para Leo disarankan untuk mengontrol kebiasaan makan untuk menghindari masalah perut.

2. Virgo: Hari ini, para Virgo sedang merasa lesu dan sulit tidur, ini berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Anda mungkin juga kesal karena masalah kesehatan yang ada di anggota keluarga. Tapi baiknya, tabungan bisa bertambah karena orang-orang Virgo berhasil menahan pengeluaran yang tak perlu.

(Rizky Pradita Ananda)

      
