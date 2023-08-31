Ramalan Zodiak 1 September: Gemini Sibuk Kumpul-kumpul, Cancer Ada Pengeluaran Bermanfaat

SEPERTI apa penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Gemini dan Cancer, seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Gemini: Menuju akhir pekan ini, para Gemini diramalkan akan sibuk dengan acara kumpul-kumpul dan acara keluarga yang sebetulnya bisa meningkatkan jaringan koneksi Anda.

Hari ini juga, untuk pekerjaan Anda akan bekerja sama dengan bawahan untuk menyelesaikan proyek yang sulit.

2. Cancer: Hari ini dompet para Cancer akan dirogoh, ada peluang Anda akan mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang bisa meningkatkan status sosial diri. Ingat, jangan sampai berlebihan ya!

(Rizky Pradita Ananda)