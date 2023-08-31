Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 1 September: Aries Ada yang Menantang, Taurus Kecewa karena Tak Dapat Hasil

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 1 September: Aries Ada yang Menantang, Taurus Kecewa karena Tak Dapat Hasil
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan nasib peruntungan zodiakmu di hari pertama bulan September ini? Dikutip dari Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Aries dan Taurus, seperti diprediksi ahli astrologi Samir Jain.

1. Aries: Hari ini para Aries sedang merasa hidupnya menjadi menantang, ada nasihat yang datang dari orang-orang terdekat untuk bertahan dalam situasi tertentu. Anda harus tetap bersabar.

Seputar keuangan, hari ini disarankan untuk menunda dulu transaksi keuangan yang berhubungan dengan investasi apa pun.

2. Taurus: Bukan hari yang menyenangkan bagi para Taurus, karena diramalkan Anda menjadi korban ketidakpuasan, karena tidak mendapatkan hasil dari kerja kerasmu selama ini dan akhrinya hal inilah yang bikin kecewa. Di sisi lain, para Taurus juga disarankan mengikuti intuisi dirinya sebelum melakukan keputusan penting.

(Rizky Pradita Ananda)

      
