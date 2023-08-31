Super Kreatif, Pria Ini Bikin CV Lamaran Kerja Bentuk Nasi Kotak Berkat

JAMAN sekarang sebagian perusahaan memang menginginkan curiculum vitae (CV) yang datang dari para pelamar kerja, hadir dengan bentuk yang kreatif. Tapi saking kreatifnya, ada suatu CV yang bikin orang tak habis pikir dan benar-benar di luar perkiraan.

CV lamaran unik satu ini datang dari seorang content creator bernama Harits Indi Pradana Kasiran. Diunggah dalam akun Instagram @hipradana, ia membagikan CV unik buatannya sendiri. Jika biasanya CV berbentuk selembar kertas saja, Harits menyulap semua data dirinya lewat nasi kotak!

Ya, Anda tidak salah baca, bentuk CV pria itu memang menyerupai nasi kotak. Terlihat dalam foto yang ia unggah, CV tersebut berbentuk box nasi dari kertas berwarna putih, lengkap dengan tulisan nama, pekerjaan saat ini, serta informasi pribadi mulai dari username akun media sosial Twitter, Instagram, nomor ponsel, hingga alamat surel.

"Curiculum Viate Hipradana, Creative Producer," tulisnya, dikutip pada Kamis (31/8/2023)

Kalau diperhatikan lagi, font tulisan yang dipilih mirip pada yang biasa tertera pada nasi kotak pada umumnya. Terlebih, Harits sampai memasukkan logo rumah gadang, layaknya lambang warung makan nasi Padang.

(Foto: Instagram @hipradana)

Saat kotak nasi dibuka, tampak selembar kertas berisi foto serta tujuan memberikan CV tersebut yang tentunya ingin melamar pekerjaan.

"Bukan bermaksud nyogok, cuman takut lamaran enggak masuk inbok," tambahnya lagi.