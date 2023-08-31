Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Tarot Hari Ini: Gengsi Tak Akan Menyelesaikan Masalah

Ramalan Tarot Hari Ini: Gengsi Tak Akan Menyelesaikan Masalah
Ilustrasi Tarot. (Foto: Freetoping)
Ten of Wands

Kartu Tarot

Kartu Tarot Ten of Wands yang muncul di hari ini melambangkan adanya beban yang teramat berat. Kesulitan mengangkat beban namun menolak menerima bantuan. Ilustrasi dalam kartu tarot Ten of Wands ini diambil dari legenda Paraguay yang berjudul Pohon Timbo. Ketika putri Saguaa hilang, sang ayah mencari sendirian, tetapi sia-sia. Sebatang pohon Timbo tumbuh dari telinganya ketika dia meninggal, menghasilkan buah yang dia hasilkan dengan susah payah tetapi tidak dapat dinikmati.

Kartu tarot Ten of Wands ini menunjukkan situasi yang di luar prediksi. Ada stress yang cukup berat. Merasa kewalahan, beban hidup yang terlalu berat. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Situasi yang terlalu memaksakan diri.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!

Telusuri berita women lainnya
