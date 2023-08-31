Potret Mesra Putri Isnari dengan Calon Suami yang Lamar Pakai Uang Rp2 Miliar

PEDANGDUT cantik Putri Isnari membuat heboh netizen lantaran dilamar oleh Abdul Azis dengan Uang Panai Rp 2 Miliar. Putri Isnari sendiri, merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakat dangdut.

Bakat menyanyi dan penampilannya yang energetik menjadikannya favorit di antara para penggemar dangdut. Dengan berbagai lagu dan penampilan memukau, ia berhasil mencuri perhatian dan membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa di dunia musik dangdut.

Memang, Putri Isnari terbilang tertutup soal kehidupan pribadinya. Bahkan, beberapa kali ia dijodoh-jodohkan fans dengan sesama jebolan kontes dangdut Indosiar. Meski demikian, beberapa akun fanbase pernah membocorkan kedekatan Putri dengan Abdul Azis.

Hingga pada akhir pekan kemarin, wanita yang akrab disapa dengan nama Putri DA mengumumkan telah resmi dilamar Abdul Azis.

“Pada 28 juli 2023 tepat 10 muharram kamu dan keluargamu mengutarakan niat baikmu,aku dan keluargaku dengan tulus menyambut niat baikmu,semoga niat kita dan keluarga allah perlancar dan Allah ijabah,” tulis Putri dalam caption yang menyertai potret acara lamaran.

Momen ini menjadi sorotan sejumlah akun gosip lantaran Putri dilamar Abdul Azis dengan uang panai bernilai fantastis, yakni Rp 2 Miliar. Uang panai merupakan salah satu jenis mahar dalam tradisi Bugis Makassar, yakni ketika pihak calon pengantin pria memberikan uang penghargaan untuk keluarga calon pengantin wanita.

Putri Tampil Anggun

Putri tampil anggun dengan balutan hijab dan dress tertutup. Aura cantiknya makin terpancar. Unggahan Putri pun dibanjiri selamat dari netizen hingga rekan artis.Terlihat Iis Dahlia hingga Elvy Sukaesih memberikan selamat untuk pelantun “Drama Cinta” ini.