Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Putri Isnari dengan Calon Suami yang Lamar Pakai Uang Rp2 Miliar

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:08 WIB
Potret Mesra Putri Isnari dengan Calon Suami yang Lamar Pakai Uang Rp2 Miliar
Abdul Azis dan Putri Isnari. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Putri Isnari membuat heboh netizen lantaran dilamar oleh Abdul Azis dengan Uang Panai Rp 2 Miliar. Putri Isnari sendiri, merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakat dangdut.

Bakat menyanyi dan penampilannya yang energetik menjadikannya favorit di antara para penggemar dangdut. Dengan berbagai lagu dan penampilan memukau, ia berhasil mencuri perhatian dan membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa di dunia musik dangdut.

Memang, Putri Isnari terbilang tertutup soal kehidupan pribadinya. Bahkan, beberapa kali ia dijodoh-jodohkan fans dengan sesama jebolan kontes dangdut Indosiar. Meski demikian, beberapa akun fanbase pernah membocorkan kedekatan Putri dengan Abdul Azis.

Putri Isnari

Hingga pada akhir pekan kemarin, wanita yang akrab disapa dengan nama Putri DA mengumumkan telah resmi dilamar Abdul Azis.

“Pada 28 juli 2023 tepat 10 muharram kamu dan keluargamu mengutarakan niat baikmu,aku dan keluargaku dengan tulus menyambut niat baikmu,semoga niat kita dan keluarga allah perlancar dan Allah ijabah,” tulis Putri dalam caption yang menyertai potret acara lamaran.

Momen ini menjadi sorotan sejumlah akun gosip lantaran Putri dilamar Abdul Azis dengan uang panai bernilai fantastis, yakni Rp 2 Miliar. Uang panai merupakan salah satu jenis mahar dalam tradisi Bugis Makassar, yakni ketika pihak calon pengantin pria memberikan uang penghargaan untuk keluarga calon pengantin wanita.

Putri Tampil Anggun

Putri Isnari

Putri tampil anggun dengan balutan hijab dan dress tertutup. Aura cantiknya makin terpancar. Unggahan Putri pun dibanjiri selamat dari netizen hingga rekan artis.Terlihat Iis Dahlia hingga Elvy Sukaesih memberikan selamat untuk pelantun “Drama Cinta” ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/194/3075902/jihan_audy-BfQW_large.jpg
Potret Pedangdut Cantik Jihan Audy, Tampil Glamor Pakai Dress Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021670/potret-biduan-syl-nayunda-nabila-dengan-dress-ketat-memang-bikin-salfok-GclsB0pBhF.jpg
Potret Biduan SYL Nayunda Nabila dengan Dress Ketat, Memang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018772/potret-seksi-aspri-ke-19-hotman-paris-novi-sasmita-pakai-dress-oren-seger-banget-eJ65BRyQs0.jpg
Potret Seksi Aspri Ke-19 Hotman Paris Novi Sasmita, Pakai Dress Oren Seger Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008435/potret-cantik-nayunda-nabila-dengan-dress-mini-biduan-yang-disewa-syl-rp50-rp100-juta-Xv3lPxG663.jpg
Potret Cantik Nayunda Nabila dengan Dress Mini, Biduan yang Disewa SYL Rp50-Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008426/gaya-nayunda-nabila-berendam-di-kolam-renang-pedangdut-seksi-yang-tersandung-korupsi-syl-SbGZpifBn7.jpg
Gaya Nayunda Nabila Berendam di Kolam Renang, Pedangdut Seksi yang Tersandung Korupsi SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/612/2971398/potret-lala-widy-cosplay-jadi-princess-jasmine-pedangdut-yang-ngaku-pakai-susuk-JIA2GpOkfn.jpg
Potret Lala Widy Cosplay Jadi Princess Jasmine, Pedangdut yang Ngaku Pakai Susuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement