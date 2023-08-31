Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Penyakit Asam Urat Bisa Sembuh Total? Begini Penjelasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:06 WIB
Apakah Penyakit Asam Urat Bisa Sembuh Total? Begini Penjelasannya
Ilustrasi untuk cara mengurangi sakit asam urat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MASIH banyak yang bertanya-tanya apakah penyakit asam urat bisa sembuh total? Begini penjelasannya untuk dapat jadi pelajaran bersama.

Penyakit asam urat merupakan bentuk peradangan sendi yang mengakibatkan rasa nyeri dan pembengkakan pada bagian sendi. Melansir Cleveland Clinic, Rabu (30/08/2023) penyakit ini akan terjadi ketika kandungan asam urat dalam tubuh menumpuk terlalu banyak.

Secara alami, asam urat dihasilkan saat tubuh memecah zat yang bernama purin. Dalam kadar normal, asam urat akan terbuang dari tubuh melalui urin.

Namun dalam beberapa kondisi, ginjal tidak cukup baik untuk mengeluarkan asam urat dalam bentuk urin. Dalam kondisi ini, asam urat akan menggumpal di persendian yang mengakibatkan rasa nyeri dan bengkak secara tiba-tiba.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dilansir dari Medical News Today, Rabu (30/08/2023) saat ini belum ada obat untuk asam urat. Kendati demikian, terdapat beberapa cara untuk bisa mengurangi frekuensi sakit dan level peradangan asam urat.

1. Memilih makanan

Sejatinya, asam urat berlebih dapat terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Oleh karena itu, orang-orang dengan mengidap asam urat sudah tentu akan lebih baik menghindari dan membatasi makanan tinggi purin.

Beberapa makanan yang harus dihindari dan dibatasi antara lain adalah seafood, daging merah, jeroan seperti hati dan ginjal, alkohol, dan minuman tinggi gula.

