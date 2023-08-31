Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kulit Kusam Bikin Nggak Pede? Singkirkan dengan 8 Cara Ini!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:03 WIB
Kulit Kusam Bikin Nggak Pede? Singkirkan dengan 8 Cara Ini!
Tips mencerahkan kulit. (Foto: AladinMall)
A
A
A

KULIT kusam telah menjadi masalah bagi sebagian orang karena tak hanya memengaruhi penampilan, namun juga kepercayaan diri mereka. Karenanya, tips mencerahkan kulit banyak dicari belakangan ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, simak artikel ini untuk mendapatkan berbagai tips mencerahkan kulit. Kulit yang cerah dapat meningkatkan kepercayaan diri serta menjaga mood tetap baik.

8 Tips Mencerahkan Kulit

1. Gunakan Sabun Pencerah

Sabun pembersih wajah tergolong salah satu rangkaian basic skincare. Fungsi dari sabun wajah adalah membersihkan kotoran yang menempel sekaligus mengontrol kelebihan minyak. Tak hanya itu, mencuci wajah juga membuat kulit menjadi lebih segar dan tidak mengkilap.

Untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, pilih sabun yang dapat mencerahkan wajah dengan kandungan kojic acid dan hydromoist sehingga kulit tetap lembap dan sehat.

2. Tidur yang Nyenyak

Tak hanya durasi tidur, kualitas tidur Anda juga perlu diperhatikan. Karena, tidur yang tidak berkualitas dapat mengalami masalah yang dapat berakibat pada kesehatan, salah satunya kesehatan kulit yaitu membuat kulit menjadi kusam.

Perawatan KulitBACA JUGA:

3. Gunakan Krim Pencerah

Sebelum tidur atau setelah bangun, Anda bisa mengaplikasikan krim wajah. Pilih krim yang tak hanya dapat menghilangkan kusam, namun juga menghidrasi kulit sehingga wajah tetap lembap.

4. Batasi Asupan Alkohol

Alkohol dapat membuat kulit Anda dehidrasi sehingga kulit mudah terlihat kusam dan tak bernyawa. Tidak saja alkohol, kebiasaan merokok pun juga dapat mengarah pada hasil yang serupa.

5. Gunakan Body Lotion

Penggunaan skincare saja tidak cukup. Anda perlu mengaplikasikan body lotion setiap hari. Sehingga tak hanya wajah yang cerah, kulit seluruh tubuh pun juga ikut cerah. Selain itu, penggunaan body lotion setiap hari juga dapat meratakan warna kulit lho!

6. Minum Air yang Cukup

Jika tidak terhidrasi dengan baik, kulit menjadi kering dan kusam. Karenanya, orang dewasa perlu mengonsumsi setidaknya delapan gelas air setiap hari untuk memberikan kelembaban yang cukup ke organ tubuh.

