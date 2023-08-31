Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Cara Membedakan Ciri Rambut Rontok Normal dan Abnormal

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:01 WIB
5 Cara Membedakan Ciri Rambut Rontok Normal dan Abnormal
Masalah kerontokan rambut, (Foto: Freepik)
RAMBUT rontok sudah jadi salah satu masalah rambut paling familiar yang dialami banyak orang, baik wanita atau pun pria.. Meski rambut rontok suatu kondisi umum yang terjadi pada semua orang, namun jika terjadi secara terus-menerus merupakan suatu hal yang tidak normal dan juga bisa menyebabkan kebotakan secara perlahan.

Masalah kerontokan rambut, sebaiknya jangan dianggap sepele. Kehilangan sekitar 100 helai rambut per hari adalah batas normal. Tapi ingat, ada juga kerontokan yang sudah dianggap tak normal. Lantas bagaimana cara mengetahui, apakah rambut Anda tergolong rontok kategori normal atau tidak normal? Simak paparannya, dilansir dari Times Of India, Kamis (31/8/2023)

1. Amati sisir rambut dan lihat di saluran pembuangan: Saat menyisir rambut perlahan dan seyaman mungkin, jangan terlalu memaksa rambutt saat menyisir karena bisa menyebabkan kerontokan. Sisirlah rambut dengan lembut setelah keramas.

Ketika mandi, coba lihat dan amati setiap hari seberapa banyak rambut yang rontok di saluran pembuangan air. Jika tidak terlalu banyak berarti rambut rontoknya masih normal, tetapi jika dari hari ke hari justru makin banyak, artinya Anda mengalami kerontokan rambut yang berlebihan.

2. Lambat tumbuh: Semakin bertambahnya usia, maka kekuatan rambut juga perlahan akan berkurang. Selain itu, pada pertumbuhan rambut mulai menurun, sehingga rentan menyebabkan kerontokan dan kebotakan, jika tidak mendapat perawatan yang tepat.

