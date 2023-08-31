Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Transformasi Gaya Rambut Marshella Aprilia, Mantan Pratama Arhan Sebelum Ditinggal Nikah

Rayfi Azahra , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:04 WIB
Transformasi Gaya Rambut Marshella Aprilia, Mantan Pratama Arhan Sebelum Ditinggal Nikah
Marshella Aprilia. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Marshella Aprilia menjadi sorotan, setelah pesepakbola Pratama Arhan resmi menikah dengan Azizah Salsha. Pasalnya, diketahui bahwa Marshella dan Pratama baru putus Juni lalu.

Sosok Marshella Aprilia yang ditinggal menikah ini juga kerap disamakan dengan Happy Asmara hingga Selena Gomez. Pasalnya, hubungan cinta semuanya sama-sama kandas dan berakhir ditinggal menikah oleh mantan.

Marshella pun bisa dibilang cukup stylish, bukan hanya pakaian tapi juga rambutnya. Dia pun terlihat telah beberapa kali mengganti warna rambutnya. Nah, berikut perubahan warna rambut yang telah menghiasi perjalanan Marshella Aprilia.

Rambut Biru

Marshella Aprilia

Potret terbaru yang diunggah Marshella Aprilia memperlihatkan dirinya dengan rambut biru. Terlihat rambutnya yang sebahu itu berwarna biru tua dengan sedikit sisa hitam di bagian atas. Sementara itu, pada potret terbarunya itu juga memperlihatkan Marshella Aprilia mengenakan kaos hitam crop top dengan celana abu-abu.

Rambut Pirang

Marshella Aprilia

Dalam potret lainnya, Marshella Aprilia pernah mengunggah potret dirinya di kaca. Terlihat dalam unggahan tersebut, ia memiliki rambut pirang cerah layaknya para bule. Sementara itu, ia terlihat memakai kacamata sambil tertawa dan menutup mulutnya dengan tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/612/2870761/profil-marshella-aprilia-mantan-kekasih-pratama-arhan-3-tahun-pacaran-ditinggal-nikah-qwcXvBR3Lf.jpg
Profil Marshella Aprilia Mantan Kekasih Pratama Arhan, 3 Tahun Pacaran Ditinggal Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188691//azizah_salsha-N2Vl_large.jpg
Azizah Salsha Buka Suara usai Pakaiannya saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan Dikritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539//pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494//penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188447//azizah_salsha-jQ9s_large.JPG
Azizah Salsha Melayat ke Rumah Duka Orangtua Pratama Arhan, Pakaiannya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435//pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement