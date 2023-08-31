Transformasi Gaya Rambut Marshella Aprilia, Mantan Pratama Arhan Sebelum Ditinggal Nikah

NAMA Marshella Aprilia menjadi sorotan, setelah pesepakbola Pratama Arhan resmi menikah dengan Azizah Salsha. Pasalnya, diketahui bahwa Marshella dan Pratama baru putus Juni lalu.

Sosok Marshella Aprilia yang ditinggal menikah ini juga kerap disamakan dengan Happy Asmara hingga Selena Gomez. Pasalnya, hubungan cinta semuanya sama-sama kandas dan berakhir ditinggal menikah oleh mantan.

Marshella pun bisa dibilang cukup stylish, bukan hanya pakaian tapi juga rambutnya. Dia pun terlihat telah beberapa kali mengganti warna rambutnya. Nah, berikut perubahan warna rambut yang telah menghiasi perjalanan Marshella Aprilia.

Rambut Biru

Potret terbaru yang diunggah Marshella Aprilia memperlihatkan dirinya dengan rambut biru. Terlihat rambutnya yang sebahu itu berwarna biru tua dengan sedikit sisa hitam di bagian atas. Sementara itu, pada potret terbarunya itu juga memperlihatkan Marshella Aprilia mengenakan kaos hitam crop top dengan celana abu-abu.

Rambut Pirang

Dalam potret lainnya, Marshella Aprilia pernah mengunggah potret dirinya di kaca. Terlihat dalam unggahan tersebut, ia memiliki rambut pirang cerah layaknya para bule. Sementara itu, ia terlihat memakai kacamata sambil tertawa dan menutup mulutnya dengan tangannya.