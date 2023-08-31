Tertarik Jadi MUA? Ini 4 Tips Pilih Produk Makeup ala Perias Wajah Profesional

MAKEUP Artist (MUA) kini menjadi salah satu profesi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Profesi yang dahulunya sering disepelekan, kini telah jadi suatu profesi yang banyak diminati.

Tak hanya karena jam kerjanya yang fleksibel, bayaran MUA juga lumayan besar. Namun tak sedikit para Beauty Enthusiast ini kerap bingung harus mulai belajar makeup darimana.

Salah satu langkah pertama untuk belajar makeup dengan tepat, agar bisa menjadi MUA yang andal adalah dengan menggunakan produk-produk yang tepat. Lantas bagaimana cara memilih berbagai produk makeup tersebut?

Nah, agar tidak bingung, yuk ikut tips dan trik memilih produk makeup dari MUA Li Jing berikut ini, dikutip dari siaran media Absolute New York, Kamis (31/8/2023)

1. Foundation: Tips pertama yakni cobalah bereksperimen dengan Foundation yang menghasilkan hasil akhir yang matte dengan coverage yang sangat baik. Fondation dengan coverage penuh berfungsi untuk menutup pori-pori, pigmentasi tinggi, hasil matte natural, formula waterbase, transferproof serta bebas kilap.

Sebaiknya, pilih fondation dengan formula ringan, serta tahan hingga 12 jam tanpa membuat kulit kaku dan tetap bisa bernapas. Sehingga hasil riasan tetap flawless tidak cakey.

2.Liquid eyeliner: Penting pilih tipe eyeliner yang tepat, dimulai bisa dengan eyeliner tipe Micro Angled Liquid Eyeliner yang memang didesain dengan ujung pen yang bengkok serta ujung kuas yang sangat kecil, sehingga memudahkan pengaplikasiannya tanpa perlu memutar-mutar eyeliner.

Ujung kuas yang sangat kecil sehingga memudahkan Anda membuat garis yang sangat tipis dan natural. Berikutnya, bisa pilih eyeliner yang punya bulu kuas fleksibel sehingga lebih mudah dikontrol karena bulu kuas tersebut selalu meruncing, tidak melebar setelah dipakai, dan bisa mengikuti garis mata dengan lentur. Sehingga menghasilkan garis tegas, melengkung ataupun creative liner.

Lalu, yang terakhir eyeliner ujung pen yang berbentuk lancip yang cocok digunakan untuk membuat wing liner yang lurus, tebal atau tipis. Eyeliner tipe ini cocok untuk membentuk riasan mata yang butuh detail dan presisi yang konsisten.