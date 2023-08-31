Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Serem! Cacing Ditemukan di Otak Seorang Wanita, Ini Penyebabnya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:23 WIB
Ilustrasi wanita hilang ingatan akibat ada cacing di otak. (Foto: Freepik)
TIDAK menyangkan seekor cacing ditemukan di dalam otak wanita Australia berusia 64 tahun. Bahkan, dokter berhasil menarik cacing tersebut hidup-hidup.

Cacing tersebut berukuran panjang hingga mencapai delapan centimeter. Dikutip dari SCMP, cacing yang bersarang di otak lansia tersebut merupakan cacing parasit Ophidascaris robertsi.

 MRI otak

Menurut dokter, bisanya cacing tersebur ditemukan di kanguru atau ular piton. Namun anehnya, kali ini di otak manusia.

 BACA JUGA:

Pakar Penyakit Menular, Sanjaya Senanayake yang menangani kasus ini menyebut kehadiran Ophidascaris robertsi di otak manusia merupakan sesuatu yang sangat langka. Ia tak pernah menemukan kasus ini sebelumnya.

“Ini adalah kasus Ophidascaris pada manusia pertama yang ditemukan di dunia. Sepengetahuan kami, ini juga merupakan kasus pertama yang melibatkan otak spesies mamalia, manusia atau lainnya," tuturnya.

 BACA JUGA:

Cacing yang menjijikkan itu berhasil ditemukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan medis. Dokter yang melakukan pemindaian MRI kepada wanita yang tiba-tiba hilang ingatan tersebut.

