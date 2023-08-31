Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Takut Kena Diabetes, Ini 7 Minuman Penurun Gula Darah Tinggi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |04:29 WIB
Takut Kena Diabetes, Ini 7 Minuman Penurun Gula Darah Tinggi
Jus tomat. (Foto: Freepik)
SAAT gula darah tinggi, tubuh rasanya tak nyaman. Selain itu banyak orang juga takut terkena diabetes jika terlalu tinggi kadar gulanya. Oleh karena itu wajib menurunkan gula darah jika sudah terlalu tinggi.

Namun tidak usah khawatir, berikut ini sejumlah minuman yang ampuh untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell, apa saja?

 susu

1. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.

2. Jus Tomat

Serat dalam tomat dapat membantu memperlambat pencernaan, sehingga memperlambat kenaikan gula darah yang terjadi setelah makan.

3. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

4. Kopi

Kopi memiliki senyawa tumbuhan, yang disebut fitokimia,agar mendukung kesehatan tubu. Salah satunya pada organhati dan pankreas bisa mempertahankan fungsi insulin (pengatur utama gula darah).

Dengan mengkonsumsi 1-2 cangkir kopi sehari, maka lonjakan gula darah akan dapat diredam. Terlebih apabila kopi tersebut diminum tanpa tambahan krim ataupun gula.

