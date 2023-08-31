6 Minuman Terbaik untuk Penderita Asam Urat

ASAM urat merupakan kondisi yang berhubungan dengan tingginya kadar asam urat dalam darah yang membentuk kristal hingga menumpuk di sekitar sendi. Ini menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan.

Penderita asam urat harus memperhatikan minuman dan makanan yang dikonsumsi. Penderita asam urat harus mengurangi makanan dan minuman yang mengandung purin yang tinggi karena dapat meningkatkan risiko asam urat karena zat tersebut terurai menjadi asam urat selama proses pencernaan.

Dilansir dari Medicinenet, sangat penting untuk menjaga asupan konsumsi ke dalam tubuh, seperti minuman bagi para penderita asam urat.

1. Air Putih

Mengkonsumsi delapan gelas air putih setiap hari sangat penting bagi kesehtan tubuh, hal ini berlaku pula untuk penderita asam urat. Hal ini karena penderita asam urat membutuhkan lebih banyak air untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi akibat asam urat. Air dapat melumasi persendian, mencegah gejala makin parah, mengeluarkan asam urat dari tubuh, dan dapat mencegah pembentukan kristal.

2. Kopi

Kopi dapat menurunkan asam urat dalam tubuh. Oleh karena itu, penderita asam urat sebaiknya mengkonsumsi kopi dengan campuran susu rendah lemak atau skim dan tanpa tambahan gula untuk mencegah pembengkakan dan rasanya nyeri yang datang akibat asam urat.

3. Air Lemon

Sebuah penelitian membuktikan bahwa air lemon atau minuman tinggi vitamin C membantu menetralkan asam urat dalam tubuh. Perasan dua buah lemon segar ke dalam dua liter air dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Bahkan jus jeruk pun bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tetapin dibarengi dengan konsumsi secukupnya.

4. Jus Buah Ceri

Jus buah ceri mengandung antioksidan yang disebut antosianin yang bersifat anti inflamasi dan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan asam urat. Sebuah penelitian melaporkan bahwa minum jus ceri selama dua hari menghasilkan penurunan gejala asam urat yang signifikan.