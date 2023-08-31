Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Minuman Terbaik untuk Penderita Asam Urat

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:36 WIB
6 Minuman Terbaik untuk Penderita Asam Urat
Air lemon untuk asam urat (Foto: Freepik)
A
A
A

ASAM urat merupakan kondisi yang berhubungan dengan tingginya kadar asam urat dalam darah yang membentuk kristal hingga menumpuk di sekitar sendi. Ini menimbulkan rasa nyeri dan pembengkakan.

Penderita asam urat harus memperhatikan minuman dan makanan yang dikonsumsi. Penderita asam urat harus mengurangi makanan dan minuman yang mengandung purin yang tinggi karena dapat meningkatkan risiko asam urat karena zat tersebut terurai menjadi asam urat selama proses pencernaan.

Dilansir dari Medicinenet, sangat penting untuk menjaga asupan konsumsi ke dalam tubuh, seperti minuman bagi para penderita asam urat. Okezone telah merangkum beberapa minuman yang baik dikonsumsi oleh penderita asam urat. Simak penjelasannya berikut ini!

 minum air putih

1. Air Putih

Mengkonsumsi delapan gelas air putih setiap hari sangat penting bagi kesehtan tubuh, hal ini berlaku pula untuk penderita asam urat. Hal ini karena penderita asam urat membutuhkan lebih banyak air untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi akibat asam urat. Air dapat melumasi persendian, mencegah gejala makin parah, mengeluarkan asam urat dari tubuh, dan dapat mencegah pembentukan kristal.

 BACA JUGA:

2. Kopi

Kopi dapat menurunkan asam urat dalam tubuh. Oleh karena itu, penderita asam urat sebaiknya mengkonsumsi kopi dengan campuran susu rendah lemak atau skim dan tanpa tambahan gula untuk mencegah pembengkakan dan rasanya nyeri yang datang akibat asam urat.

3. Air Lemon

Sebuah penelitian membuktikan bahwa air lemon atau minuman tinggi vitamin C membantu menetralkan asam urat dalam tubuh. Perasan dua buah lemon segar ke dalam dua liter air dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Bahkan jus jeruk pun bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tetapin dibarengi dengan konsumsi secukupnya.

 BACA JUGA:

4. Jus Buah Ceri

Jus buah ceri mengandung antioksidan yang disebut antosianin yang bersifat anti inflamasi dan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan asam urat. Sebuah penelitian melaporkan bahwa minum jus ceri selama dua hari menghasilkan penurunan gejala asam urat yang signifikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183677//bapak-3Fqg_large.jpg
Viral, Niat Sembuhkan Asam Urat dengan Fashdu Malah Keracunan Darah hingga Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/481/3096580//apakah_rambutan_aman_dikonsumsi_penderita_asam_urat-63nW_large.jpg
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094738//kangkung-gmOk_large.jpg
Apakah Kangkung Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement