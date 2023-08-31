Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Kesalahan yang Bikin Diet Menurunkan Berat Badan Jadi Runyam

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |03:00 WIB
5 Kesalahan yang Bikin Diet Menurunkan Berat Badan Jadi Runyam
Diet menurunkan berat badan (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT sedang diet untuk menurunkan berat badan harus sabar dan santai. Jangan mudah emosi dan putus asa jika berat badan tak kunjung turun.

Diet yang sehat dan benar, memang tak bisa dilakukan secara instan, semua harus dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, diet menurunkan berat badan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jika dilakukan dengan benar, bisa membantu dalam jangka panjang.

Jika ingin diet menurunkan berat badan ini sukses, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus stop dilakukan seperti dikutip dari Times of India,

 diet

1. Terus menghitung kalori yang terbakar

Pejuang diet biasanya tak sadar akan terus-terusan, mulai menghitung kalori yang hilang.

Kebiasaan ini memang baik untuk bisa tahu perkembangan diet yang dijalani, tapi ingat di sisi lain ini juga akan menambah beban orang. Patut diingat, konsep penurunan berat badan pada intinya bukan hanya asupan dan pembakaran kalori.

 BACA JUGA:

2. Skip olahraga

Banyak orang pikir, sekali saja melewatkan satu sesi berolahraga adalah bukan masalah besar. Padahal ini salah loh! Karena artinya, disiplin Anda sudah mulai berkurang.

Jangan lewatkan sesi berolahraga walau hanya sekali pun; karena pada akhirnya menunda-nunda bisa berubah jadi berminggu-minggu dan berbulan-bulan.

3. Berhenti makan

Tipe kesalahan pertama dan paling sering dilakukan banyak orang saat ingin menurunkan berat badan. Turun berat badan drastis karena asupan makanan yang lebih sedikit, itu hanya untuk durasi yang sebentar.

Penurunan berat badan karena kurang makan sangat tidak sehat dan bisa berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu, malah bisa bikin lonjakan berat badan yang cepat ketika kita mulai mengonsumsi makanan secara teratur.

 BACA JUGA:

4. Terus menghitung kalori yang terbakar 

Pejuang diet biasanya tak sadar akan terus-terusan, mulai menghitung kalori yang hilang.

Kebiasaan ini memang baik untuk bisa tahu perkembangan diet yang dijalani, tapi ingat di sisi lain ini juga akan menambah beban orang. Patut diingat, konsep penurunan berat badan pada intinya bukan hanya asupan dan pembakaran kalori.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/612/3186837//putus_cinta-kZ4J_large.jpg
Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin Berat Badan Turun? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3184939//mediterania-szyt_large.jpg
Pola Makan Mediterania yang Terkenal di Dunia Bisa Perpanjang Usia, Rahasianya Ada 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175024//ole-eWdt_large.jpg
Seperti Ole Romeny, Apakah Mengurangi Gula Bisa Mempercepat Penyembuhan Cedera Patah Tulang Kaki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement