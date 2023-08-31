5 Kesalahan yang Bikin Diet Menurunkan Berat Badan Jadi Runyam

SAAT sedang diet untuk menurunkan berat badan harus sabar dan santai. Jangan mudah emosi dan putus asa jika berat badan tak kunjung turun.

Diet yang sehat dan benar, memang tak bisa dilakukan secara instan, semua harus dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, diet menurunkan berat badan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jika dilakukan dengan benar, bisa membantu dalam jangka panjang.

Jika ingin diet menurunkan berat badan ini sukses, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus stop dilakukan seperti dikutip dari Times of India,

1. Terus menghitung kalori yang terbakar

Pejuang diet biasanya tak sadar akan terus-terusan, mulai menghitung kalori yang hilang.

Kebiasaan ini memang baik untuk bisa tahu perkembangan diet yang dijalani, tapi ingat di sisi lain ini juga akan menambah beban orang. Patut diingat, konsep penurunan berat badan pada intinya bukan hanya asupan dan pembakaran kalori.

2. Skip olahraga

Banyak orang pikir, sekali saja melewatkan satu sesi berolahraga adalah bukan masalah besar. Padahal ini salah loh! Karena artinya, disiplin Anda sudah mulai berkurang.

Jangan lewatkan sesi berolahraga walau hanya sekali pun; karena pada akhirnya menunda-nunda bisa berubah jadi berminggu-minggu dan berbulan-bulan.

3. Berhenti makan

Tipe kesalahan pertama dan paling sering dilakukan banyak orang saat ingin menurunkan berat badan. Turun berat badan drastis karena asupan makanan yang lebih sedikit, itu hanya untuk durasi yang sebentar.

Penurunan berat badan karena kurang makan sangat tidak sehat dan bisa berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu, malah bisa bikin lonjakan berat badan yang cepat ketika kita mulai mengonsumsi makanan secara teratur.

